Choáng ngợp với những màn đến World Cup 2026 cực hoàng tráng: Từ dàn trai đẹp đội mũ cao bồi, lễ "rửa tội" máy bay đến 100 chiếc xe hộ tống

Cơn sốt World Cup đã bùng nổ khi các đội tuyển quốc gia đồng loạt đổ bộ xuống tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Choáng váng với màn hộ tống đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dự World Cup 2026 bằng đoàn 100 chiếc ô tô

Không khí cuồng nhiệt xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ khi đội tuyển quốc gia lên đường dự World Cup. Hai chiếc xe buýt chở các cầu thủ và ban huấn luyện được hộ tống bởi đoàn xe kéo dài hàng cây số gồm hơn 100 ô tô và xe máy.

Người hâm mộ phủ kín các tuyến đường dẫn tới sân bay, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa nhiều đoạn đường để đảm bảo an toàn. Màn tiễn đưa hoành tráng cho thấy sức hút đặc biệt của bóng đá đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được một đoàn xe hơn 100 chiếc hộ tống đến sân bay lên đường dự World Cup 2026 (Ảnh: Ảnh: X/MilliTakimlar) Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được một đoàn xe hơn 100 chiếc hộ tống đến sân bay lên đường dự World Cup 2026 (Ảnh: Ảnh: X/MilliTakimlar)

Màn tiễn đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đi World Cup cực hoành tráng

Brazil gây chú ý với nghi thức “rửa tội” máy bay

Đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti nhận được màn tiễn chân đặc biệt trước khi lên đường sang Bắc Mỹ. Tại sân bay Galeao ở Rio de Janeiro, chiếc chuyên cơ đưa Selecao đến World Cup đã được thực hiện nghi thức phun vòi rồng truyền thống.

Hai xe cứu hỏa tạo thành một cổng nước khổng lồ để máy bay lăn qua trước giờ cất cánh. Đây được xem là nghi thức mang ý nghĩa may mắn, thường được áp dụng trong các sự kiện hàng không đặc biệt.

Chiếc máy bay này cũng gây chú ý khi từng phục vụ ban nhạc huyền thoại Rolling Stones và được định giá khoảng 150 triệu bảng Anh. Với tư cách đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup cùng 5 chức vô địch, Brazil rõ ràng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể mang lại vận may.

Dàn trai đẹp Nhật Bản cực ngầu với những chiếc mũ cao bồi Mexico

Một trong những hình ảnh thú vị nhất những ngày qua đến từ đội tuyển Nhật Bản. Khi đặt chân tới Monterrey của Mexico, các cầu thủ xứ sở mặt trời mọc đội những chiếc mũ cao bồi trắng truyền thống. Hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo lập tức đội chiếc mũ đặc trưng và vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ bên ngoài khách sạn.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ về sự thân thiện của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay ngày đầu đến World Cup, tuyển Nhật Bản đã gặp sự cố. Do chất lượng mặt cỏ ban đầu không đảm bảo yêu cầu, địa điểm diễn ra buổi tập đầu tiên của ĐT Nhật Bản đã buộc phải thay đổi, thời gian tập cũng bị điều chỉnh.

ĐT Nhật Bản xuất hiện ấn tượng tại World Cup 2026 (Ảnh: Nikkan Sports)

Senegal tổ chức bữa tiệc chia tay đầy ý nghĩa

Trước khi rời quê nhà, tuyển Senegal lựa chọn cách chuẩn bị mang đậm bản sắc truyền thống. Toàn đội cùng ban huấn luyện tham dự một bữa tối nghi lễ được tổ chức ngay bên cạnh sân vận động quốc gia. Các món ăn truyền thống được phục vụ trong không khí trang trọng như lời chúc may mắn dành cho những "Sư tử Teranga" trước hành trình chinh phục World Cup.

Senegal cũng đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi long trọng cho đội tuyển trước khi lên đường dự World Cup 2026

Cape Verde biến sân bay thành sàn nhảy

Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, các cầu thủ Cape Verde không giấu được sự phấn khích khi đặt chân tới Mỹ.

Ngay tại khu vực sân bay, các tuyển thủ đã hòa mình vào những điệu nhảy và bài hát cùng nhân viên sân bay địa phương. Không khí lễ hội khiến nhiều người chứng kiến cũng phải hòa theo sự vui vẻ của đại diện đến từ châu Phi.

Đội tuyển Cape Verde, lần đầu tiên tham dự World Cup, Các cầu thủ cực phấn khởi khi đặt chân đến Mỹ, nhảy múa và hát cùng nhân viên sân bay (Ảnh: X/fcfcomunica) Đội tuyển Cape Verde, lần đầu tiên tham dự World Cup, Các cầu thủ cực phấn khởi khi đặt chân đến Mỹ, nhảy múa và hát cùng nhân viên sân bay (Ảnh: X/fcfcomunica)

Ban nhạc chào đón ĐT Nam Phi

Đội tuyển Nam Phi nhận được màn tiếp đón đậm chất Mexico khi tới thành phố Pachuca. Khi xe buýt của đội vừa dừng lại, một ban nhạc mariachi truyền thống đã xuất hiện để biểu diễn những giai điệu sôi động. Các thành viên của Bafana Bafana tỏ ra thích thú trước sự nồng nhiệt của nước chủ nhà.

Tổng thống Macron trực tiếp tiễn tuyển Pháp

Là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đội tuyển Pháp nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền nước này. Tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine, Tổng thống Emmanuel Macron cùng Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron đã đến gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với toàn đội trước giờ khởi hành.

Sự xuất hiện của nguyên thủ quốc gia được xem là lời động viên tinh thần dành cho tập thể đang đặt mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ ba trong lịch sử.

Dù mỗi đội lựa chọn một cách lên đường khác nhau, tất cả đều chung mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng danh giá nhất của bóng đá thế giới. Và ngay từ những ngày đầu đặt chân tới Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã mang đến bầu không khí lễ hội đầy màu sắc trên khắp ba quốc gia đồng chủ nhà.