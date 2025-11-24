Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Choáng với giá hơn 12 tỷ đồng một lô đất cấp xã ở Nghệ An

24-11-2025 - 18:17 PM | Bất động sản

Một lô đất cấp xã ở Nghệ An vừa được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm lên tới 40 triệu đồng/m², đưa giá trị tối thiểu của mỗi lô lên hơn 12,3 tỷ đồng.

Choáng với giá hơn 12 tỷ đồng một lô đất cấp xã ở Nghệ An- Ảnh 1.

Khu quy hoạch Đồng Màu, xã Đô Lương, Nghệ An

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) công bố Thông báo số 790/TB-TrT ngày 20/11/2025 về việc đấu giá 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu, xóm Phú Đình Yên Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điều đáng chú ý, hai lô biệt thự P13 và P14 có giá khởi điểm cao nhất, đạt mức 40 triệu đồng/m². Lô P14, diện tích 293,2 m², được niêm yết giá khởi điểm 11,72 tỷ đồng. Sau khi tính bước giá theo quy chế, mức tối thiểu để tham gia đấu giá lô này lên tới 12,315 tỷ đồng.

Lô P13 (251,5 m²) có giá khởi điểm hơn 10 tỷ đồng và mức giá tối thiểu hơn 10,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/11, tại cùng khu vực Đồng Màu, lô đất L15 (205,7 m²) trúng đấu giá 7,227 tỷ đồng, tương đương 35,1 triệu đồng/m² - mức giá khi đó được xem là “ đỉnh sóng ”, tăng gần 70% so với giá khởi điểm.

Chiều 24/11, một lãnh đạo UBND xã Đô Lương xác nhận, lô đất P14 có mức giá hơn 12 tỷ đồng. Theo vị này, đây là lô góc, diện tích lớn nhất khu và nằm trong vùng quy hoạch lõi hướng tới phát triển đô thị nên có giá khởi điểm cao.

Ngoài hai lô “siêu VIP”, các lô còn lại cũng có giá cao. Các lô P22-P25 (160 m²) có giá khởi điểm 35 triệu đồng/m², tương đương 5,6 tỷ đồng/lô. Riêng lô góc P26 được niêm yết 38,5 triệu đồng/m², khoảng 8,8 tỷ đồng.

Theo Thu Hiền

Tiền

