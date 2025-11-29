Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng

29-11-2025 - 07:16 AM | Xã hội

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan chuyên án điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng liên quan đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô 67.000 tỉ đồng

10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, kê biên 2 thửa đất và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ (15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả), cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để cung cấp cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ghi nhận hàng chục bị hại tại Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt đến 12 tỉ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng tội phạm.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là gần 30.000 tỉ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng. Đường dây của T.Q.T có nhiều người giúp sức. 

Trong giai đoạn 2 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can liên quan.

Theo Hải Định

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân Nổi bật

Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chân dung tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng Nổi bật

Không được đăng hình ảnh lãnh đạo tỉnh lên mạng xã hội nếu không liên quan đến tin, bài báo chí

Không được đăng hình ảnh lãnh đạo tỉnh lên mạng xã hội nếu không liên quan đến tin, bài báo chí

21:31 , 28/11/2025
Đại lý vé số truyền thống thông báo tìm chủ nhân của 28 tỷ đồng

Đại lý vé số truyền thống thông báo tìm chủ nhân của 28 tỷ đồng

20:31 , 28/11/2025
Cơn bão kỳ lạ nhất thế giới sắp vào Biển Đông

Cơn bão kỳ lạ nhất thế giới sắp vào Biển Đông

20:21 , 28/11/2025
Bắt tạm giam Trần Thị Kim Thoa

Bắt tạm giam Trần Thị Kim Thoa

19:47 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên