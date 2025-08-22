3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 người liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú TP Đà Nẵng cũ) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30 nghìn tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).