Chọn Daibau - Chọn giải pháp tìm nhà thầu/thợ uy tín cho công trình của bạn

Cánh tay đắc lực của gia chủ và nhà thầu trong kỷ nguyên số

Ra đời với sứ mệnh trở thành mạng lưới xây dựng uy tín hàng đầu, Daibau đóng vai trò như cầu nối giữa gia chủ – chủ đầu tư – và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực xây dựng.

Nền tảng này không chỉ giúp người dùng tìm được đúng đối tác phù hợp mà còn hướng đến việc chuẩn hóa và hiện đại hóa quy trình làm việc trong ngành xây dựng, giúp mọi giai đoạn – từ tìm kiếm, báo giá, đến lựa chọn nhà thầu – trở nên nhanh chóng, rõ ràng và có tổ chức hơn.

Daibau – Khi việc tìm nhà thầu trở nên dễ dàng và minh bạch hơn

Trên Daibau, mọi thứ bắt đầu từ sự đơn giản: bạn chỉ cần [gửi yêu cầu], và hệ thống sẽ tự động kết nối với những nhà thầu uy tín, phù hợp nhất quanh khu vực bạn sống. Không còn cảnh phải tìm kiếm từng nơi, gọi điện hỏi giá hay lo lắng về chất lượng. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn đã có trong tay nhiều lựa chọn để so sánh, xem đánh giá từ người dùng trước và chọn ra đối tác mình tin tưởng.

Điều làm nên khác biệt của Daibau là cách nền tảng này mang lại sự minh bạch cho một lĩnh vực vốn khó đoán như xây dựng. Mỗi nhà thầu, mỗi người thợ đều có hồ sơ, đánh giá và phản hồi rõ ràng từ khách hàng cũ. Những đơn vị làm tốt được cộng đồng ghi nhận, còn những nơi chưa đạt sẽ dần bị loại khỏi hệ thống. Chính nhờ cơ chế đó, người dùng có thể yên tâm rằng mỗi lựa chọn đều được "lọc" qua trải nghiệm thực tế của những người đi trước.

Không chỉ giúp kết nối, Daibau còn hỗ trợ người dùng chủ động kiểm soát ngân sách thông qua công cụ "Cost Estimate". Chỉ cần nhập vài thông tin cơ bản, bạn sẽ nhận được mức chi phí tham khảo sát với thực tế, từ đó dễ dàng lên kế hoạch tài chính và tránh tình trạng phát sinh ngoài dự tính. Mọi thứ trở nên rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện hơn với cả những người không chuyên về xây dựng.

Điều đáng nói là toàn bộ trải nghiệm này hoàn toàn miễn phí. Không có chi phí ẩn, không cam kết ràng buộc. Bạn chỉ cần đưa ra nhu cầu, phần còn lại Daibau sẽ giúp bạn tìm được người phù hợp nhất cho công trình của mình — một cách tự nhiên, minh bạch và đáng tin cậy.

Từ châu Âu đến Việt Nam – Mạng lưới xây dựng toàn cầu

Daibau Việt Nam là một phần của Daibau International, tập đoàn công nghệ xây dựng đã có mặt tại hơn 10 quốc gia châu Âu và đang mở rộng mạnh mẽ tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Daibau đã ghi nhận hơn 1.874 dự án được đăng tải cùng 16.233 nhà thầu, thợ và chuyên gia đăng ký tham gia, tạo nên một mạng lưới kết nối đáng tin cậy và phát triển nhanh chóng.

Kết nối dễ dàng – Xây dựng bền vững cùng Daibau

Trong bối cảnh thị trường xây dựng đang dần số hóa, Daibau không chỉ mang đến một nền tảng tiện ích, mà còn hướng tới việc xây dựng một cộng đồng làm nghề chuyên nghiệp và minh bạch.

Với mỗi dự án được kết nối thành công, Daibau đang từng bước định hình lại cách người Việt tìm và chọn nhà thầu – đơn giản, minh bạch và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Chọn Daibau – Chọn giải pháp thông minh cho công trình của bạn.