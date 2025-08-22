Chọn đầu tư căn hộ tốt bậc nhất, nhận ngay ưu đãi đến 12,5%

Một trong những điểm khác biệt giúp Happy One Central tạo sức hút đặc biệt là chính sách cam kết thuê lại lên đến 168 triệu đồng/năm, tặng phí quản lý đến 36 tháng, tặng gói nội thất trị giá 6,5%,... mà Vạn Xuân Group áp dụng cho giỏ hàng giới hạn chỉ hơn 20 căn cuối; Điều này đồng nghĩa với việc ngay khi khách hàng nhận nhà, với những giá trị thực, căn hộ có thể đi vào khai thác cho thuê sinh lời ngay.

Happy One Central đang áp dụng ưu đãi lên đến 12,5% cho nhóm căn cuối tại Khu căn hộ.

Với vị trí ngay "cửa ngõ" TP. HCM mở rộng, hưởng lợi từ "sóng" hạ tầng, Happy One Central kết nối nhanh chóng đến các khu công nghiệp và di chuyển thuận tiện về trung tâm thành phố; Vì thế, nhu cầu thuê tại khu vực này rất lớn, đặc biệt từ giới chuyên gia, kỹ sư, nhân viên văn phòng và các gia đình trẻ. Theo đó, nhà sẵn - sổ hồng sẵn - cộng đồng cư dân hiện hữu và chất lượng bàn giao đến từ thương hiệu tin dùng là động lực để nhà đầu tư yên tâm "chốt đơn".

Cụ thể, tại không gian bếp, Häfele (Đức) là thương hiệu được lựa chọn cho hạng mục nội thất bếp với danh mục gần như "trọn bộ" bao gồm: tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá bếp, kính bếp, máy hút mùi, bếp điện từ, chậu rửa 2 ngăn... Không gian phòng ngủ, bên cạnh hệ thống điều hòa Daikin, mỗi phòng còn được trang bị sàn gỗ với khả năng chịu nhiệt và độ ẩm cao giúp hạn chế trơn trượt. Trang thiết bị vệ sinh từ Kohler - thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp của Đức sẽ đem lại không gian tiện nghi và sạch sẽ tối đa.

Happy One Central không chỉ mang đến không gian sống chất lượng cao mà tại mỗi căn hộ đều được trang bị tỉ mỉ để tiện cho nhu cầu ở và cho thuê.

Loạt cửa hàng được khai thác tại khối đế Khu căn hộ như: 7-Eleven, Texas Chicken, Winmart, Siêu thị Minh Anh, Spa dưỡng sinh,....

So với mức giá chỉ từ hơn 2 tỷ đồng/căn, tỷ suất lợi nhuận cho thuê có thể đạt 6 – 7%/năm – mức hấp dẫn so với kênh gửi tiết kiệm hoặc đầu tư truyền thống khác. Đặc biệt, với chính sách cam kết thuê lại, dòng tiền này được đảm bảo ổn định, giúp nhà đầu tư an tâm trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động. Hơn nữa, việc đã có hơn 99% sổ hồng được bàn giao là "lệnh bài" giúp sản phẩm tại Happy One Central trở thành tài sản minh bạch hiếm có tại khu vực và cũng là "bảo chứng kép" cho an toàn pháp lý lẫn hiệu quả tài chính.

Song song đó, bên cạnh mức giá hợp lý và những cơ hội mới trong cải cách hành chính, hạ tầng,... Happy One Central sở hữu dư địa tăng trưởng hấp dẫn trong 2 – 3 năm tới, khi hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu dịch chuyển dân cư, chuyên gia về khu vực này ngày càng mạnh. Với cộng đồng cư dân đã hình thành và tiện ích đồng bộ 68 hạng mục vận hành đầy đủ, giá trị sản phẩm tại Happy One Central càng dễ dàng được ghi nhận và tăng trưởng ổn định.

Theo nhận định từ các chuyên gia bất động sản, trong bối cảnh thị trường phân hóa rõ rệt, dự án đã hoàn thành, pháp lý minh bạch, cư dân hiện hữu như Happy One Central sẽ trở thành "điểm đến an toàn" cho dòng vốn tìm kiếm lợi nhuận thật. Sở hữu tại đây không chỉ nắm trong tay tài sản có dòng tiền tức thì, mà còn là chiến lược giữ giá trị bền vững giữa nhịp thị trường nhiều biến động.

