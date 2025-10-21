Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chọn Govi - Chọn giải pháp nội thất chuẩn quốc tế cho văn phòng hiện đại

21-10-2025 - 20:00 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Chọn Govi - Chọn giải pháp nội thất chuẩn quốc tế cho văn phòng hiện đại

Govi khẳng định vị thế top đầu tại Việt Nam, tiên phong cung cấp giải pháp nội thất văn phòng trọn gói chuẩn quốc tế. Bởi: "Người Việt xứng đáng được làm việc trong những không gian hiện đại, sang trọng và tiện nghi".

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà cung cấp, Govi còn là đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công đồng bộ, đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu về nội thất văn phòng. Danh mục sản phẩm của Govi đa dạng, bao gồm bàn tủ giám đốc, bàn ghế nhân viên, nội thất phòng họp, phòng đào tạo, khu pantry – café và nhiều hạng mục chuyên biệt khác.

Bên cạnh đó, trên hành trình phát triển không ngừng, Govi đã từng bước khẳng định vị thế thương hiệu nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam, được dẫn dắt bởi tầm nhìn dài hạn và tinh thần đổi mới bền bỉ. Mỗi sản phẩm của Govi là sự giao thoa giữa tư duy sáng tạo, quy trình chuẩn mực và sự tinh tế trong từng chi tiết, phản ánh cam kết vững vàng về chất lượng và trải nghiệm người dùng.

Chọn Govi - Chọn giải pháp nội thất chuẩn quốc tế cho văn phòng hiện đại- Ảnh 1.

Govi – Tiên phong thiết kế nội thất, nâng tầm không gian doanh nghiệp

Lấy triết lý "Phụng sự khách hàng" làm trọng tâm, Govi không chỉ cung cấp nội thất, mà còn liên tục nghiên cứu, phát triển các bộ sưu tập mang phong cách riêng, đáp ứng xu hướng thiết kế hiện đại và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt.

Mỗi thiết kế là một tuyên ngôn về thẩm mỹ và công năng, xuất phát từ niềm tin rằng: "Người Việt xứng đáng được làm việc trong không gian hiện đại, sang trọng và tiện nghi". Chính giá trị ấy đã trở thành kim chỉ nam giúp Govi chinh phục niềm tin của hàng nghìn doanh nghiệp, khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt tiên phong – vững bước trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Chọn Govi - Chọn giải pháp nội thất chuẩn quốc tế cho văn phòng hiện đại- Ảnh 2.

Uy tín tạo nên niềm tin – Govi đồng hành cùng nhiều thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Trải qua hơn 15 năm phát triển, Govi đã khẳng định vị thế thương hiệu nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam, được hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn. Không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất, Govi tự hào đạt được hàng loạt chứng nhận quốc tế uy tín như ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng, ISO 45001:2018 về hệ thống an toàn – sức khỏe nghề nghiệp, cùng các kiểm định toàn cầu từ SGS, BIFMA, TUV,...

Đặc biệt, danh hiệu "Thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2025" (do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á cấp) chính là minh chứng rõ nét cho hành trình đổi mới không ngừng và nỗ lực vì khách hàng mà Govi đã bền bỉ theo đuổi.

Với nền tảng chất lượng vững chắc, Govi đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như FPT, Bảo Việt Life, BIDV, VietinBank, Petrolimex, VIAGS, Viettel, CMC, Tân Hoàng Minh, Techcombank, FLC, Panasonic... Mỗi dự án đều được Govi triển khai bằng tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm cao, đảm bảo đồng bộ thiết kế, tối ưu công năng, hoàn thiện thẩm mỹ ở mức cao nhất.

Giữ vững sứ mệnh "Phụng sự khách hàng", Govi không chỉ cung cấp sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, mà còn mang đến giải pháp nội thất trọn gói giúp doanh nghiệp kiến tạo không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng. Chính uy tín, chất lượng và tinh thần tiên phong đã giúp Govi trở thành biểu tượng của sự đẳng cấp trong lĩnh vực nội thất văn phòng Việt Nam.

Khách hàng có thể trải nghiệm các bộ sưu tập nội thất cao cấp của Govi tại website Govi.vn để khám phá giải pháp nội thất toàn diện, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất. Hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom:

Hà Nội: Số 5 Nguyễn Khang, Yên Hòa;

TP. Hồ Chí Minh: Số 53 Đinh Thị Thi, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình.

Hotline: 1900 4752

Govi – Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình kiến tạo không gian làm việc đẳng cấp, hiện đại và bền vững.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
văn phòng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HPT được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM” 2025, sẵn sàng bứt phá cùng “A²” tại HPT D-DAY 2025

HPT được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM” 2025, sẵn sàng bứt phá cùng “A²” tại HPT D-DAY 2025 Nổi bật

Hóa Dầu Mekong góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Hóa Dầu Mekong góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025 Nổi bật

Destinator đạt giải vàng Vmark Vietnam Design Awards 2025

Destinator đạt giải vàng Vmark Vietnam Design Awards 2025

17:30 , 20/10/2025
13 năm Dh Foods - Hành trình xây văn hóa từ những hũ gia vị mang hồn Việt

13 năm Dh Foods - Hành trình xây văn hóa từ những hũ gia vị mang hồn Việt

11:00 , 20/10/2025
Vốn ít, muốn khởi nghiệp? Mở quán cà phê take away chỉ 40 triệu đồng

Vốn ít, muốn khởi nghiệp? Mở quán cà phê take away chỉ 40 triệu đồng

08:00 , 20/10/2025
Quạt thông minh điều khiển giọng nói thông minh cho người Việt

Quạt thông minh điều khiển giọng nói thông minh cho người Việt

08:00 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên