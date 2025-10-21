Chọn Govi - Chọn giải pháp nội thất chuẩn quốc tế cho văn phòng hiện đại

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà cung cấp, Govi còn là đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công đồng bộ, đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu về nội thất văn phòng. Danh mục sản phẩm của Govi đa dạng, bao gồm bàn tủ giám đốc, bàn ghế nhân viên, nội thất phòng họp, phòng đào tạo, khu pantry – café và nhiều hạng mục chuyên biệt khác.

Bên cạnh đó, trên hành trình phát triển không ngừng, Govi đã từng bước khẳng định vị thế thương hiệu nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam, được dẫn dắt bởi tầm nhìn dài hạn và tinh thần đổi mới bền bỉ. Mỗi sản phẩm của Govi là sự giao thoa giữa tư duy sáng tạo, quy trình chuẩn mực và sự tinh tế trong từng chi tiết, phản ánh cam kết vững vàng về chất lượng và trải nghiệm người dùng.

Govi – Tiên phong thiết kế nội thất, nâng tầm không gian doanh nghiệp

Lấy triết lý "Phụng sự khách hàng" làm trọng tâm, Govi không chỉ cung cấp nội thất, mà còn liên tục nghiên cứu, phát triển các bộ sưu tập mang phong cách riêng, đáp ứng xu hướng thiết kế hiện đại và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt.

Mỗi thiết kế là một tuyên ngôn về thẩm mỹ và công năng, xuất phát từ niềm tin rằng: "Người Việt xứng đáng được làm việc trong không gian hiện đại, sang trọng và tiện nghi". Chính giá trị ấy đã trở thành kim chỉ nam giúp Govi chinh phục niềm tin của hàng nghìn doanh nghiệp, khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt tiên phong – vững bước trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Uy tín tạo nên niềm tin – Govi đồng hành cùng nhiều thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Trải qua hơn 15 năm phát triển, Govi đã khẳng định vị thế thương hiệu nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam, được hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc tin tưởng lựa chọn. Không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất, Govi tự hào đạt được hàng loạt chứng nhận quốc tế uy tín như ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng, ISO 45001:2018 về hệ thống an toàn – sức khỏe nghề nghiệp, cùng các kiểm định toàn cầu từ SGS, BIFMA, TUV,...

Đặc biệt, danh hiệu "Thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2025" (do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á cấp) chính là minh chứng rõ nét cho hành trình đổi mới không ngừng và nỗ lực vì khách hàng mà Govi đã bền bỉ theo đuổi.

Với nền tảng chất lượng vững chắc, Govi đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như FPT, Bảo Việt Life, BIDV, VietinBank, Petrolimex, VIAGS, Viettel, CMC, Tân Hoàng Minh, Techcombank, FLC, Panasonic... Mỗi dự án đều được Govi triển khai bằng tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm cao, đảm bảo đồng bộ thiết kế, tối ưu công năng, hoàn thiện thẩm mỹ ở mức cao nhất.

Giữ vững sứ mệnh "Phụng sự khách hàng", Govi không chỉ cung cấp sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, mà còn mang đến giải pháp nội thất trọn gói giúp doanh nghiệp kiến tạo không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng. Chính uy tín, chất lượng và tinh thần tiên phong đã giúp Govi trở thành biểu tượng của sự đẳng cấp trong lĩnh vực nội thất văn phòng Việt Nam.

Khách hàng có thể trải nghiệm các bộ sưu tập nội thất cao cấp của Govi tại website Govi.vn để khám phá giải pháp nội thất toàn diện, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất. Hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom:

Hà Nội: Số 5 Nguyễn Khang, Yên Hòa;

TP. Hồ Chí Minh: Số 53 Đinh Thị Thi, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình.

Hotline: 1900 4752

Govi – Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình kiến tạo không gian làm việc đẳng cấp, hiện đại và bền vững.