Chọn mô hình tài sản số nào trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam?

Ngày 7-11, InnoLab Asia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế TP HCM - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Summit 2025 - VIS 2025).

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng để phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) theo hướng số hóa toàn diện.

Kinh nghiệm từ các mô hình quốc tế như Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore và Dubai cho thấy yếu tố quyết định thành công không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý, mà ở năng lực thể chế, khung pháp lý linh hoạt và hệ thống công nghệ tuân thủ được triển khai thống nhất.

Đơn cử, tại Hồng Kông - Trung Quốc, Ủy ban Chứng khoán (SFC) và Cơ quan Tiền tệ (HKMA) đã cho phép phát hành chứng khoán dưới dạng tài sản số từ năm 2023, đồng thời triển khai chương trình thử nghiệm “Ensemble Sandbox” từ năm 2024.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, thông tin về phát triển tài sản số tại Việt Nam

Đây là một mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp để thử nghiệm các sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ blockchain như trái phiếu số, quỹ đầu tư số và tài chính xanh. Chỉ sau 2 năm, tổng giá trị phát hành trên nền tảng blockchain đã đạt hơn 770 triệu USD, trong đó riêng tài sản được mã hóa đạt 94 triệu USD.

Trên cơ sở đó, Việt Nam cần kết hợp linh hoạt giữa chính sách, công nghệ và thị trường để hình thành hệ sinh thái tài chính số đồng bộ.

“TP HCM có thể kế thừa kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế thử nghiệm linh hoạt, giúp doanh nghiệp đổi mới nhưng vẫn bảo đảm quản lý an toàn" - ông Dinh nói.

Ông nhấn mạnh, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng, cùng Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đang đặt nền móng thể chế cho giai đoạn phát triển mới của tài chính số Việt Nam.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Will Ross, Giám đốc Marketing và Phân phối Dragon Capital, nhận định Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển IFC, khi nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện.

Theo ông, niềm tin và tính minh bạch của thị trường là yếu tố then chốt thu hút dòng vốn toàn cầu.

Ông dẫn chứng từ chính kinh nghiệm của Dragon Capital trong việc đề xuất xây dựng Quỹ ETF tài sản số đầu tiên tại Việt Nam với sự cố vấn từ VBA, dựa trên các tài sản truyền thống được mã hóa như cổ phiếu và trái phiếu, là minh chứng cho tiềm năng phát triển thị trường vốn minh bạch và số hóa tại Việt Nam.

"Những sáng kiến này nếu được triển khai trong khuôn khổ pháp lý ổn định sẽ giúp TP HCM hình thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, kết nối hiệu quả giữa tài chính truyền thống và kinh tế số" - ông Will Ross nói.