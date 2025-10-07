Chọn thạc sĩ Tài chính - ngân hàng theo hướng ứng dụng để tạo giá trị nghề nghiệp

Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, chương trình thạc sĩ Tài chính - ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được xây dựng với định hướng trang bị cho học viên nền tảng tri thức chuyên sâu, khả năng tư duy phản biện cùng kỹ năng ứng dụng thực tiễn.

Đề cao tính ứng dụng thực tiễn

Chương trình thạc sĩ Tài chính - ngân hàng tại UEF được thiết kế khoa học, tập trung vào các nhóm học phần cốt lõi như quản trị tài chính, ngân hàng thương mại, tài chính quốc tế, quản lý rủi ro, đầu tư và định giá tài sản… Đây là hệ thống kiến thức nâng cao, đảm bảo người học vừa nắm vững cơ sở lý luận, vừa có khả năng áp dụng vào nghề nghiệp.

Trong đó có sự đồng hành của đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đang trực tiếp hoạt động hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh chuyên môn. Phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết với phân tích tình huống, nghiên cứu tình huống doanh nghiệp và bài tập ứng dụng giúp học viên phát triển năng lực xử lý vấn đề, ra quyết định tài chính trong bối cảnh cụ thể. Môi trường học tập năng động, cởi mở tại UEF tạo điều kiện để mỗi học viên chủ động trao đổi, phản biện và mở rộng tư duy.

Những chia sẻ của thạc sĩ Hoàng Công Thành - Thủ khoa thạc sĩ ngành Tài chính - ngân hàng khóa 2023 đã minh chứng cho hiệu quả đào tạo: "Tôi đánh giá cao môi trường học tập năng động, cởi mở và giàu tính thực tiễn. Chương trình không chỉ truyền tải kiến thức mà còn tạo điều kiện để áp dụng vào bối cảnh thực tế, kết hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng. Điều này giúp tôi không chỉ nâng cao năng lực học thuật mà còn tăng khả năng giải quyết vấn đề trong công việc".

ThS. Hoàng Công Thành - Thủ khoa Thạc sĩ ngành Tài chính - ngân hàng khóa 2023 trong ngày tốt nghiệp

Rèn luyện bản lĩnh nghiên cứu, cập nhật xu hướng ngành nghề

Song song với quá trình lĩnh hội kiến thức trên lớp, học viên chương trình thạc sĩ tại UEF còn được tham gia các buổi học, tọa đàm với chuyên gia đến từ doanh nghiệp, tổ chức tài chính – ngân hàng. Hoạt động này được nhà trường chú trọng triển khai nhằm đưa tri thức thực tiễn đến gần hơn với học viên, giúp người học có cái nhìn đa chiều, cập nhật xu hướng nghề nghiệp và gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với ứng dụng.

Học viên UEF học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ chuyên gia doanh nghiệp

Chính sự chủ động kết nối doanh nghiệp, kết hợp cùng nền tảng lý thuyết, thuận lợi áp dụng vào thực tế, đã giúp học viên rèn luyện bản lĩnh nghiên cứu, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và sẵn sàng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn, nâng cao năng lực quản trị. Đây cũng là nền tảng học thuật vững chắc cho những học viên mong muốn tiếp tục hành trình nghiên cứu ở bậc tiến sĩ.

Đánh giá đề án tốt nghiệp là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm nghiên cứu và thực chiến

Với định hướng gắn kết nghiên cứu và ứng dụng, cùng những trải nghiệm thực tế từ học viên thành công, chương trình Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại UEF chính là lựa chọn tối ưu cho những ai mong muốn khẳng định bản lĩnh, mở rộng tri thức và chinh phục những cột mốc nghề nghiệp cao hơn trong tương lai.

Hiện UEF đang tiếp tục tuyển sinh đợt 2 năm 2025 chương trình thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng. Hạn chót nhận hồ sơ là 06/11/2025.

Địa điểm hướng dẫn thủ tục và nhận hồ sơ

Viện Đào tạo sau đại học (Tầng 2), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)

Số 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 2236 3333 (2240); 0913 161080 (điện thoại, Zalo, Viber)

Email: saudaihoc@uef.edu.vn