Chồng Cẩm Ly nói thẳng về Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn sau 30 năm

10-09-2025 - 07:25 AM | Lifestyle

"Thực sự là chúng tôi gắn bó với nhau đã hơn 30 năm rồi, yêu nhau có, gây gổ nhau có, đánh nhau có luôn" – chồng Cẩm Ly nói.

Mới đây, tại một buổi giao lưu báo giới, khán giả của ca sĩ Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn, nhạc sĩ Minh Vy chồng Cẩm Ly đã tới tham dự và chia sẻ: "Thường thì tôi ít khi tham gia các sự kiện, họp báo nhưng anh Hoàng Tuấn có bảo tôi rằng chỉ có tôi và Cẩm Ly gắn bó với anh 30 năm qua.

Minh Vy

Thực sự là chúng tôi gắn bó với nhau đã hơn 30 năm rồi, yêu nhau nhau có, gây gổ nhau có, đánh nhau có luôn. Cái này tôi nói thật, có đánh nhau luôn.

Anh Hoàng Tuấn là người rất dễ thương nhưng cũng có khi rất dễ ghét, nhưng tôi vẫn gắn bó được với anh 30 năm qua.

Và anh Hoàng Tuấn đã thuyết phục được tôi lo cho chương trình này dù thù lao thấp lắm, chủ yếu tôi làm vì tình tri kỷ, bạn bè. Câu nói của anh Hoàng Tuấn thuyết phục được tôi lo cho chương trình này là:

"Minh ơi, em làm giúp anh vì anh nói thằng Trường nó không nghe. Chỉ em nói thằng Trường nó nghe, anh nói nó không nghe. Em cố giúp anh".

Chỉ một câu nói đó của anh Hoàng Tuấn mà tôi nhận lời vì tôi rất cảm thông cho anh.

Đan Trường và Cẩm Ly

Tôi làm việc với anh Hoàng Tuấn mọi thứ đều bất ngờ. Lúc đó tôi đang ở Biên Hòa nhưng anh Hoàng Tuấn kêu tôi tới gấp trong một tiếng. Thế là một tiếng sau tôi phải có mặt.

Hay có lần đúng 8 giờ tối thì anh Hoàng Tuấn gọi điện cho tôi nói "Thằng Trường nó chuẩn bị thu một câu vọng cổ, em viết giúp anh nha". Cứ như vậy là tôi phải gánh lấy công việc này. Tôi đang rất sợ cái chức vụ giám đốc âm nhạc này.

Nhưng đúng là trong quá trình làm việc, thu âm với Trường, tôi thấy rõ vẫn là Đan Trường của 20, 30 năm trước. Đó là điều tôi rất thích ở Đan Trường.

Mỗi lần thu âm cho Trường, tôi đều dẫn bà xã tôi qua. Bà xã tôi bảo "Anh thu cho Trường thì cứ đi đi, dẫn em theo cùng làm gì". Tôi bảo cứ qua đi rồi thấy, sẽ có cái để thấy.

Mỗi lần có Cẩm Ly theo như vậy là cả hai đều không thu nữa, cứ ra ngồi tám chuyện với nhau và có được nhiều ý kiến rất hay".

Đan Trường “dốc hết vốn liếng”: Chi 11 tỷ, mang 18 con ngựa nhập khẩu ra Hà Nội để tổ chức liveshow cuối cùng sau 30 năm ca hát

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

