Chồng cũ Thanh Thanh Hiền sang Mỹ sau ly hôn, giờ sống sao?

Chế Phong được biết đến là con trai của danh ca Chế Linh đồng thời cũng là một ca sĩ dòng nhạc trữ tình quê hương, được đánh giá là có giọng hát, phong cách trình diễn giống bố nhất.



Chế Phong và Thanh Thanh Hiền

Nam ca sĩ từng có đến 4 đời vợ và là người chồng thứ hai của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền nhưng đã ly hôn sau 7 năm chung sống.

Trong suốt một thời gian dài kể từ khi ly hôn Thanh Thanh Hiền, Chế Phong không hoạt động âm nhạc nhiều mà lui vào hậu trường, sống một cuộc sống khép kín.

Thời gian đầu sang Mỹ sống độc thân

Cho tới cách đây ba năm, khán giả mới biết rằng Chế Phong đã sang Mỹ định cư thông qua những video Vlog của danh hài Thúy Nga.

Trong thời gian đầu mới qua Mỹ, Chế Phong không sống cùng gia đình, con cái mà ở nhờ nhà của một nhà sản xuất âm nhạc.

Từ khi sang Mỹ, Chế Phong không khép kín như trước mà thường xuyên làm các clip Vlog để chia sẻ về cuộc sống cá nhân, đời sống thường nhật của mình. Anh tỏ ra khá vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nói cười và giao thiệp nhiều với bạn bè đồng nghiệp.

Trong những ngày đầu ở Mỹ, Chế Phong dành thời gian để thăm nhà, gặp gỡ, ăn uống cùng một số bạn bè đồng nghiệp và người thân, anh em trong gia đình như danh hài Thúy Nga, ca sĩ Tuấn Cảnh (bố của bé Xuân Mai), ca sĩ Lệ Thi (em gái cùng cha khác mẹ với Chế Phong), nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Anh tỏ ra khá hồ hởi, hào hứng với cuộc sống mới nơi đây.

Chế Phong và Thúy Nga

Nơi ở của Chế Phong gần với nhà danh hài Thúy Nga, trong khu người Việt sinh sống đông đúc. Thúy Nga cũng nhắn Chế Phong có gì cần cứ sang nhà, cô sẽ giúp đỡ.

Chế Phong cũng xuất hiện trong cả các clip Vlog của Thúy Nga. Trong giai đoạn đầu, anh chưa có ô tô riêng nên vẫn đi nhờ bạn bè, trong đó có Thúy Nga. Tuy nhiên, sau hơn một năm, Chế Phong đã thi được bằng lái, mua được ô tô và thoải mái đi lại khắp nơi.

Qua các clip Vlog được đăng tải, có thể thấy, cuộc sống của Chế Phong tại Mỹ khá thoải mái. Buổi sáng, anh thường ra vườn tưới cây, ngắm hoa.

Trong những lúc rảnh rỗi, Chế Phong được một số người bạn chở đi tham quan đường phố tại Cali và ghé vào một số khu vui chơi, ăn uống.

Ngoài ra, chủ yếu thời gian trong ngày anh ở nhà để dọn dẹp, nấu nướng. Chế Phong thường quay các bữa ăn của mình lên cho khán giả xem. Chế Phong khá thích ăn chay.

Anh cũng thường xuyên chơi nhạc, ca hát và quay lại để chia sẻ cùng khán giả. Lúc đó, Chế Phong chưa có show nên anh chỉ ca hát tại nhà và sáng tác, sản xuất nhạc.

Gặp lại bố ruột Chế Linh và hóa giải tin đồn xích mích

Trong thời gian đầu sang Mỹ, Chế Phong từng khiến khán giả đặt nghi vấn xích mích khi không hề gặp gỡ hay có hình ảnh nào với cha ruột mình là danh ca Chế Linh. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng đính chính trên kênh Youtube của mình:

"Từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ, nhiều người hay hỏi tôi sao sang Mỹ toàn đi thăm bạn bè, chơi bời, tiệc tùng các kiểu mà không gặp ba ruột. Mọi người cứ nghĩ tôi bạc tình bạc nghĩa hay có xích mích gì với ba, nhưng không phải.

Đơn giản vì ba Chế Linh không cho tôi tới thăm. Ba không sống ở Mỹ mà ở Canada. Bên Canada đi lại khó khăn lắm. Bản thân ba Chế Linh muốn sang Mỹ cũng vất vả.

Mọi người nên hiểu, thời điểm trước đó đang dịch bệnh căng thẳng nên việc đi lại giữa hai đất nước khá khó khăn, nhiều thủ tục lằng nhằng, mỗi lần đi phải test cả chục tiếng đồng hồ. Ba lại lớn tuổi rồi, càng phải cẩn thận và cũng ngại đi lại".

Để chứng minh cho khán giả, khoảng nửa năm sau đó khi Chế Linh từ Canada (nơi ông sinh sống) sang Mỹ biểu diễn, hai cha con đã có cuộc hội ngộ đầy vui vẻ, rộn ràng tiếng cười.

Hai cha con Chế Linh – Chế Phong liên tục cười nói, tâm sự cùng nhau. Chế Phong thậm chí còn tựa đầu vào Chế Linh để bày tỏ tình cảm. Qua những hành động, lời nói, cử chỉ, có thể thấy, giữa Chế Phong và Chế Linh vẫn có tình cảm tốt đẹp.

Thậm chí, sau cuộc hội ngộ đó, Chế Linh còn dẫn Chế Phong đi thăm nhà một người con khác của ông cũng đang sinh sống tại Mỹ. Chưa dừng lại, hai cha con còn mời danh hài Thúy Nga đi ăn một bữa và Chế Linh còn ngỏ ý muốn gán Chế Phong cho Thúy Nga để Chế Phong có người chăm sóc, đỡ đần, không phải sống cô đơn một mình nơi đất khách quê người.

Cuộc sống khấm khá, tự mua nhà, mưu sinh bằng công việc mới

Tại Mỹ, Chế Phong ngoài đi hát, làm Youtube còn có một công việc mưu sinh mới là dạy lái xe và rất có duyên, dạy ai cũng đậu, được mọi người tin tưởng. Nhờ công việc này, Chế Phong kiếm được tiền và cuộc sống bận rộn, ổn định hơn. Như vậy, từ chỗ phải đi nhờ xe Thúy Nga, sau 3 năm Chế Phong không những có bằng lái, có xe mà còn làm cả dạy lái xe.

Ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai mới đây tiết lộ: "Chế Phong dạo này khá lắm, có công việc ổn định rồi. Hôm nay Chế Phong đang đi dạy lái xe.

Chế Phong còn nói tiếng Anh giỏi lắm. Tôi gọi điện rủ Chế Phong đi chơi thì Chế Phong kêu đang bận dạy lái xe, chờ chút dạy xong sẽ đi với tôi.

Chế Phong giờ giỏi rồi, trùm về dạy lái xe ở đây, dạy ai là người đó thi đậu. Chế Phong có duyên lắm, đưa người ta đi thi đậu hết, từ thi lý thuyết đến thi thực hành".

Từ chỗ đi ở nhờ, Chế Phong đã tự mua được nhà cho riêng mình. Anh sống tại một căn nhà khang trang, có đầy đủ phòng, nội thất, sân vườn và thậm chí còn có cả phòng thu âm riêng. Nam ca sĩ thường chia sẻ các clip sửa sang, tân trang nhà cửa rất tháo vát, chỉn chu.

Nhờ có nhà, xe, công việc ổn định, Chế Phong trở nên yêu đời hơn và không khép kín như xưa. Anh tâm sự tại chương trình Mai Thanh Thúy Show: "Cuộc sống hiện tại của tôi đã ổn định, chưa bao giờ ổn như lúc này. Tôi rất hài lòng với cuộc sống này. Tôi có một kênh Youtube để làm.

Tôi làm kênh Youtube vì thích đi đây đi đó, có cái gì vui vui tôi đều đăng tải lên cho mọi người xem. Hồi xưa tôi hơi kín tiếng nhưng không hiểu sao từ hồi qua Mỹ tôi lại thích làm những thứ về mình cho người khác cùng xem. Cũng một phần do tư tưởng của tôi thoải mái hơn.

Một thời gian dài tôi không xuất hiện. Ai cũng nghĩ tôi đã bỏ nghề rồi. Từ hồi sang Mỹ, tôi thấy cuộc sống vui vẻ trở lại, có nhiều hứng khởi nên nghĩ tại sao không chia sẻ cuộc sồng hàng ngày của mình. Tôi không khép kín như hồi xưa nữa.

Trước đây báo đài hỏi phỏng vấn nhiều nhưng tôi từ chối hết, giờ thì thoải mái hơn".