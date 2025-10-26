Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để 'trả lại': Quyết định sau 5 phút

26-10-2025 - 09:20 AM | Sống

Tình huống có phần hài hước này đã được nhân viên trạm xăng ghi lại và chia sẻ lên trang cá nhân.

Đoạn clip dài gần 30 giây được đăng tải với dòng trạng thái: "Mùng một sớm mai mùng hai đi ship vợ cho vị khách vào bơm xăng xong đi luôn, quên cả vợ, đuổi theo gần chục km mà vẫn không biết là vợ chưa lên xe", nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung đoạn camera an ninh ở trạm xăng thì sự việc xảy ra vào khoảng 10h14' sáng ngày 22/10 tại Sơn La. Thời điểm này, một gia đình đi xe máy vào trạm đổ xăng. Khi vợ đang rút ví trả tiền thì chồng lại bất ngờ phóng xe rời đi, để lại vợ ở trạm xăng trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến. Sau khi không thấy người chồng quay lại, nhân viên trạm xăng đã lấy xe máy ra chở người vợ đuổi theo. Sau khi phóng xe 8km, thì cuối cùng nhân viên trạm xăng cũng đã "trả lại" vợ thành công cho người chồng. 

Tình huống hài hước này nhanh chóng được lan toả, "gây bão" trên mạng xã hội.

Được biết, nam nhân viên trạm xăng chở người vợ đuổi theo chồng là anh Lò Đức Toàn (24 tuổi, ở Sơn La, nhân viên cửa hàng Petrolimex số 27). Anh Toàn cũng là người chia sẻ đoạn clip trên lên mạng xã hội. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Toàn đã kể lại tình huống xảy ra vào ngày hôm đó. Khi thấy người chồng rời đi, anh Toàn và người vợ nghĩa anh ấy chạy chậm ra ngoài rồi dừng lại đón.

Tuy nhiên, nhìn theo mãi đến khi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt thì cả hai mới nhận ra người đàn ông ấy đã quên mất vợ hoặc nghĩ vợ đã lên xe ngồi từ trước. Anh Toàn và người vợ có hô gọi nhưng do người chồng đang chạy xe và đội mũ trùm đầu nên không nghe. Người chồng cũng không mang theo điện thoại nên không thể gọi điện được.

Do lo lắng con nhỏ ngồi phía sau nguy hiểm nên sau khi chờ khoảng 4-5 phút, người vợ đã nhờ anh Toàn đuổi theo. Anh Toàn sau đó đã mượn xe máy của cửa hàng. Chạy khoảng 15 phút với quãng đường khoảng 8km thì anh mới có thể đuổi kịp người chồng ở khu vực giáp ranh giữa Yên Châu và Mộc Châu (Sơn La).

Khi ấy, người chồng còn tỏ ra ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ tới khi thấy vợ đến gần và giải thích thì anh mới biết mình vừa gây ra "lỗi lớn với vợ". Thông tin trên Thanh Niên, người vợ gửi tiền cảm ơn nhưng anh Toàn kiên quyết từ chối, rồi họ chào tạm biệt nhau để vợ chồng cùng con nhỏ tiếp tục lên đường.

 

 

Theo Hương Trà

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật không khí các điểm cầu Olympia 2025 trước giờ Chung kết: Dàn MC đổ bộ, nóng rực và háo hức lắm rồi!

Cập nhật không khí các điểm cầu Olympia 2025 trước giờ Chung kết: Dàn MC đổ bộ, nóng rực và háo hức lắm rồi! Nổi bật

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ! Nổi bật

"Soi" công việc hiện tại của loạt Quán quân Đường lên đỉnh Olympia: Người làm cho Google, người có tổng tài sản triệu USD!

"Soi" công việc hiện tại của loạt Quán quân Đường lên đỉnh Olympia: Người làm cho Google, người có tổng tài sản triệu USD!

09:05 , 26/10/2025
Thêm chiêu lừa đảo mới "dội bom" trên iPhone, ai cũng nên biết

Thêm chiêu lừa đảo mới "dội bom" trên iPhone, ai cũng nên biết

08:15 , 26/10/2025
Tình trạng bất ổn của Khoa Pug

Tình trạng bất ổn của Khoa Pug

08:12 , 26/10/2025
Người EQ cao luôn nói chuyện theo 3 cách này: Nghe thôi đã thấy muốn học theo!

Người EQ cao luôn nói chuyện theo 3 cách này: Nghe thôi đã thấy muốn học theo!

07:10 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên