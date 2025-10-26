Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để 'trả lại': Quyết định sau 5 phút

Đoạn clip dài gần 30 giây được đăng tải với dòng trạng thái: "Mùng một sớm mai mùng hai đi ship vợ cho vị khách vào bơm xăng xong đi luôn, quên cả vợ, đuổi theo gần chục km mà vẫn không biết là vợ chưa lên xe", nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung đoạn camera an ninh ở trạm xăng thì sự việc xảy ra vào khoảng 10h14' sáng ngày 22/10 tại Sơn La. Thời điểm này, một gia đình đi xe máy vào trạm đổ xăng. Khi vợ đang rút ví trả tiền thì chồng lại bất ngờ phóng xe rời đi, để lại vợ ở trạm xăng trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến. Sau khi không thấy người chồng quay lại, nhân viên trạm xăng đã lấy xe máy ra chở người vợ đuổi theo. Sau khi phóng xe 8km, thì cuối cùng nhân viên trạm xăng cũng đã "trả lại" vợ thành công cho người chồng.

Tình huống hài hước này nhanh chóng được lan toả, "gây bão" trên mạng xã hội.

Được biết, nam nhân viên trạm xăng chở người vợ đuổi theo chồng là anh Lò Đức Toàn (24 tuổi, ở Sơn La, nhân viên cửa hàng Petrolimex số 27). Anh Toàn cũng là người chia sẻ đoạn clip trên lên mạng xã hội. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Toàn đã kể lại tình huống xảy ra vào ngày hôm đó. Khi thấy người chồng rời đi, anh Toàn và người vợ nghĩa anh ấy chạy chậm ra ngoài rồi dừng lại đón.

Tuy nhiên, nhìn theo mãi đến khi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt thì cả hai mới nhận ra người đàn ông ấy đã quên mất vợ hoặc nghĩ vợ đã lên xe ngồi từ trước. Anh Toàn và người vợ có hô gọi nhưng do người chồng đang chạy xe và đội mũ trùm đầu nên không nghe. Người chồng cũng không mang theo điện thoại nên không thể gọi điện được.

Do lo lắng con nhỏ ngồi phía sau nguy hiểm nên sau khi chờ khoảng 4-5 phút, người vợ đã nhờ anh Toàn đuổi theo. Anh Toàn sau đó đã mượn xe máy của cửa hàng. Chạy khoảng 15 phút với quãng đường khoảng 8km thì anh mới có thể đuổi kịp người chồng ở khu vực giáp ranh giữa Yên Châu và Mộc Châu (Sơn La).

Khi ấy, người chồng còn tỏ ra ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ tới khi thấy vợ đến gần và giải thích thì anh mới biết mình vừa gây ra "lỗi lớn với vợ". Thông tin trên Thanh Niên, người vợ gửi tiền cảm ơn nhưng anh Toàn kiên quyết từ chối, rồi họ chào tạm biệt nhau để vợ chồng cùng con nhỏ tiếp tục lên đường.