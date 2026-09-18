Chồng Taylor Swift là nạn nhân vụ lừa đảo 925 tỷ đồng

Vào ngày 17/9, truyền thông Mỹ đưa tin Travis Kelce được xác nhận là 1 trong 64 nạn nhân của vụ lừa đảo trị giá 35,6 triệu USD (926 tỷ đồng). Bị cáo là Siddharth Jawahar - nhà sáng lập công ty đầu tư Swiftarc Capital. Từ khoảng 2016 đến 2023, người đàn ông này đã nhận hơn 35,6 triệu USD (926 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư, nhưng thực tế chỉ đem khoảng 10 triệu USD (260 tỷ đồng) đi đầu tư.

Phần tiền còn lại được Siddharth Jawahar đem trả cho các nhà đầu tư trước theo mô hình ponzi, đồng thời lấy để tiêu xài cá nhân, xây dựng lối sống "phông bạt" sang chảnh, bao gồm căn hộ hạng sang, quần áo sang trọng, nhà hàng cao cấp và du lịch bằng máy bay riêng. Vào hồi tháng 1, Siddharth Jawahar đã nhận 3 tội danh lừa đảo qua mạng và bị kết án 11 năm tù giam. Kẻ lừa đảo này cũng bị buộc phải bồi thường hơn 31 triệu USD (806 tỷ đồng).

Theo hồ sơ tòa án, Siddharth Jawahar đến từ Ấn Độ và dự kiến sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong án tù. Các công tố viên không tiết lộ mức độ liên quan của Travis Kelce với Swiftarc Capital, nhưng một bài báo của Forbes năm 2021 có nhắc đến anh như một nhà đầu tư vào công ty, cùng với một số vận động viên chuyên nghiệp khác. Hiện chưa rõ chồng của Taylor Swift thiệt hại bao nhiêu tiền trong vụ việc này.

Chồng yêu của Taylor Swift là nạn nhân của vụ lừa đảo. Ảnh: Vogue

Travis Kelce sinh năm 1989, là cầu thủ của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs. Tên tuổi anh nổi tiếng toàn cầu sau khi hẹn hò với Taylor Swift vào mùa hè năm 2023. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi đã tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ hồi đầu tháng 7. Vốn là những ngôi sao hàng đầu với khối tài sản tỷ đô, cặp đôi chi mạnh tay tổ chức tiệc cưới sang trọng, ước tính lên đến 10-20 triệu USD, mời 1000 khách tham dự, bao gồm những ngôi sao đình đám showbiz.

Đám cưới này dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Những hình ảnh hiếm hoi từ trong đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: DailyMail

Nguồn: ABC 10



