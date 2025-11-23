Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức

23-11-2025 - 17:32 PM | Lifestyle

Chuyện gì đã xảy ra sau quyết định tưởng như thời thượng ấy?

Nhìn những video nhà đẹp với “cửa kính từ sàn đến trần, view sông, ánh sáng tràn ngập”, ai mà không xiêu lòng? Bạn tôi, Tiểu Thanh, cũng vậy.  Năm ngoái, cô      và chồng quyết định đập nửa bức tường ban công để lắp một mảng kính lớn sát sàn – sát trần. Tưởng như đã “chạm vào giấc mơ sống tối giản”, nhưng chỉ 6 tháng sau, điều cô nói nhiều nhất mỗi ngày là: “Giá như tôi nghe lời khuyên trước đó”.

Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức- Ảnh 1.

1. Ngày đầu tiên: Riêng tư biến mất – mùa hè biến ban công thành cái lò

Ngay đêm đầu tiên sau khi lắp cửa kính, Tiểu Thanh phát hiện “cú lừa nhẹ”: Căn hộ ở tầng thấp khiến ban công nhìn rõ từ tòa nhà đối diện.

Đi tắm xong, cô phải khom người để bước qua ban công vì sợ bị nhìn thấy. Cuối cùng, hai vợ chồng đành treo rèm dày. Và thế là “giấc mơ view đẹp ngắm cảnh” bị dập tắt ngay lập tức: ban công tối om như một căn phòng phụ.

Tới mùa hè, sự hối hận tăng lên gấp đôi. Nắng chiếu trực diện qua cửa kính:

- bật điều hòa 26°C vẫn nóng

- ghế sofa bị hâm nóng quanh năm

- tiền điện gấp đôi so với năm trước

Cô thở dài: “Tôi phải trả vài trăm nghìn  mỗi ngày chỉ để… ngồi trong cái nắng cháy da ngay trong nhà.”

Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức- Ảnh 2.

2. Tai họa nối tiếp: Kính nứt tự phát – cách âm kém – vệ sinh mệt hơn cả tập gym

Một buổi chiều đang nấu ăn, cô nghe tiếng “rắc” khô khốc từ ban công. Một đường nứt dài trên kính hiện rõ. Thợ sửa giải thích:

**Kính cường lực có 0,3% khả năng vỡ tự phát. 

Và cô… dính đúng cái 0,3%.

- Chi phí thay kính: 10 triệu

- Thời gian chờ: 1 tuần 

- Tạm thời: dán băng keo để khỏi rơi vụn**

Nhưng đó chưa phải tất cả.

Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức- Ảnh 3.

Cửa kính rất… ồn

Cô nghe rõ:

- tiếng trẻ con khóc ở tầng dưới

- tiếng còi xe

- cả tiếng hàng xóm xả bồn cầu ban đêm

Vệ sinh là cơn ác mộng

Kính toàn tấm hút bụi, bám nước mưa, để lại vệt bẩn:

- mỗi ngày lau 30 phút

- dụng cụ lau mua hơn 1 triệu

- đôi khi phải thuê lau 500 nghìn/lần

Tiểu Thanh tính: “Tiền lau kính cả năm bằng một con robot hút bụi xịn”.

Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức- Ảnh 4.

3. Thử mọi cách cứu vãn nhưng cái nào cũng tốn kém

Để giải quyết vấn đề, cô thử nhiều giải pháp, nhưng cái nào cũng có giá:

• Kính chuyển đổi thông minh (trong/mờ):

5 triệu/m² x diện tích kính → hàng trăm triệu → Bỏ.

• Màng chống nổ:

Rẻ hơn, nhưng dán vào trông giống kính ô tô – mất thẩm mỹ, mờ, bí → Tiểu Thanh không chịu nổi → Bỏ.

• Rèm tự động thông minh:

Lắp vào – dùng được – nhưng…

- vẫn phải vệ sinh định kỳ

- kéo rèm = mất hết ý nghĩa cửa kính

- ban công trở về trạng thái… như chưa từng cải tạo

Cô thất vọng: “Tôi mất tiền để lắp cảnh đẹp, rồi lại mất tiền… để che nó đi.”

Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức- Ảnh 5.

4. Cộng đồng cải tạo nhà cãi nhau nảy lửa: Người khen hết lời, người hối hận đến bật khóc

Khi chia sẻ câu chuyện lên nhóm cải tạo nhà, phản ứng chia làm hai:

Tầng cao (trên 20):

“Nhà tôi view hồ, view sông – đẹp muốn xỉu. Mùa hè kéo rèm một chút là được.”

Tầng thấp – đối diện nhà khác:

“Tôi phải kéo rèm 24/7, cảm giác như ở trong tù.” “Dọn kính một tuần là muốn bỏ cuộc.” “Giá như tôi nghe lời trước khi sửa.”

Kết luận được chốt ngay trong nhóm: Cửa kính toàn tấm không xấu – nhưng không phù hợp với mọi căn hộ.

5. Bài học đắt giá: Cải tạo nhà không phải là chạy theo trend – mà phải theo đúng thực tế căn hộ

Nếu bạn ở tầng cao, ít nắng gắt, view đẹp, ít bụi → cửa kính toàn tấm có thể tuyệt vời. Nhưng nếu nhà đối diện hàng xóm, tầng thấp, hướng nắng Tây, nhiều xe → hãy cân nhắc thật kỹ.

Tiểu Thanh nói một câu rất thật: “Nếu tôi không bốc đồng và xem nhiều ví dụ hơn, tôi đã không mất từng ấy tiền.”

Theo Như Anh

Phụ nữ số

