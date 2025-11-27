Chốt ngày dừng khai thác một sân bay quốc tế tại Việt Nam

Sân bay Liên Khương sẽ dừng khai thác trong 6 tháng, từ ngày 4/3 đến 25/8/2026, để nâng cấp đường băng, đường lăn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nêu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 25/11. Như vậy, thời gian đóng cửa sân bay Liên Khương sẽ được rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch trước đây.

Thời gian thi công hơn 4 tháng, dự kiến mở lại khai thác từ ngày 1/9/2026.

Dự án có tổng vốn hơn 966 tỷ đồng, gồm xây mới đường băng dài 3.250 m, rộng 45 m; cải tạo đường lăn, hệ thống thoát nước và xây các bệ móng thiết bị phục vụ bay. Sau khi hoàn tất thi công, ACV sẽ bay hiệu chuẩn trước khi mở lại khai thác.

Đại diện ACV cho biết việc nâng cấp đã trở nên cấp thiết khi đường băng, đường lăn và hệ thống thoát nước, đèn hiệu có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian khai thác liên tục.

Hiện đơn vị đã cơ bản hoàn tất hồ sơ thiết kế thi công, hồ sơ mời thầu tư vấn giám sát và xây lắp, dự kiến trong tháng 12/2025 sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để kịp tiến độ đóng cửa sân bay theo lộ trình nêu trên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV tính toán rút ngắn tối đa thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/8/2026 để người dân, du khách có thể di chuyển thuận lợi về Đà Lạt dịp lễ 2-9. Ông nhấn mạnh việc thi công "nhanh ngày nào sẽ tốt ngày đó".

Sân bay Liên Khương cách trung tâm Đà Lạt gần 30km, được xây dựng từ năm 1933 và đến tháng 6-2024 đã được công nhận là cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên.

Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay Liên Khương đạt cấp 4E, công suất 5 triệu hành khách mỗi năm, hạ tầng thêm nhà ga hành khách T2 cho các chuyến bay quốc tế, hướng tới trở thành cửa ngõ hàng không trọng điểm kết nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế, du lịch trong và ngoài nước.

Bên cạnh các chặng nội địa, Liên Khương còn đón các chuyến bay quốc tế đến/đi Thái Lan, Malaysia…