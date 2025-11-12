Chốt ngày trọng đại cho công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, là dự án "khủng" nhất lịch sử

Dự án chiến lược của tỉnh Quảng Ninh

Ngày 11/11, theo thông tin từ Báo Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thực tế của Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh – một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hạ Long Xanh mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, nguồn vật liệu đất đắp và hạ tầng kết nối, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh cùng các sở, ngành và phường Hà An khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Các cơ quan chức năng cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao đất trên thực địa, đảm bảo điều kiện khởi công dự án vào ngày 19/12/2025.

Đặc biệt, ông giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án kết nối đồng bộ hệ thống giao thông đa phương thức, bao gồm đường sắt, đường bộ và đường biển – khai thác tối đa lợi thế vị trí chiến lược của khu vực dự án. Đây sẽ là trung tâm kết nối của hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dự kiến đi qua địa bàn này.

Song song với việc triển khai Hạ Long Xanh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng đô thị và công nghiệp, đảm bảo quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút thêm nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.

Dự án "khủng" nhất lịch sử Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup trước đó đã phê duyệt việc điều chỉnh một số thông tin dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của dự án.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với con số hơn 232.000 tỷ đồng được tập đoàn công bố năm 2020. Đây cũng là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử tập đoàn này tính đến nay.

Dự án Hạ Long Xanh được khởi công tháng 10/2021, với thời gian triển khai dự kiến trong 10 năm. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở và thương mại, dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long do CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (công ty con của Vingroup) đảm nhiệm thi công.

Vị trí dự án được đánh giá có giá trị đặc biệt khi phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh. Tại khu vực này, Tập đoàn Vingroup cũng đang đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long 350 km/h.

Việc đưa đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long vào quy hoạch không chỉ tạo đột phá về hạ tầng giao thông cho tuyến Quảng Ninh - Hà Nội, mà còn được xem là yếu tố “cộng hưởng giá trị” trực tiếp cho siêu đô thị Hạ Long Xanh – dự án có vốn đầu tư lớn nhất lịch sử Vingroup.

Khi thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long rút xuống chỉ còn khoảng nửa giờ với đoàn tàu tốc độ cao, Quảng Ninh bước vào quỹ đạo phát triển mới: từ “đô thị du lịch theo điểm đến” thành “không gian cư trú mở rộng” của cư dân Thủ đô.

Khả năng kết nối tốc độ cao cũng giúp Hạ Long Xanh không chỉ là điểm du lịch cuối tuần, mà thu hút lớp cư dân tri thức – kinh tế mới: chuyên gia, nhà đầu tư, nhóm lao động chất lượng cao vốn trước đây bị giới hạn bởi khoảng cách di chuyển.

Tuyến đường sắt tốc độ cao tạo ra một “hành lang đồng nhất” giữa Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, trong đó Hạ Long trở thành cực dịch vụ – an cư then chốt, bổ trợ cho vai trò công nghiệp – logistics của Hải Phòng và vai trò trung tâm chính trị – quản trị của Hà Nội.

Vì thế, tuyến đường sắt 350 km/h sẽ giúp Quảng Ninh xây dựng mô hình đô thị ven biển gắn với trung tâm quyền lực – tài chính Hà Nội theo cấu trúc “hai cực vận hành”: làm việc ở Thủ đô – cư trú tại siêu đô thị biển.