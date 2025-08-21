Chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội báo lãi 156 tỷ trong nửa đầu năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội vừa công bố thông tin về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025.

Theo đó, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 156,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Xa lộ Hà Nội ghi nhận 1.850 tỷ đồng, giữ nguyên so với cùng kỳ. Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tương ứng ở mức 8,46%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 2,11 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 3.895 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025. Trong đó, phần lớn là nợ vay ngân hàng hơn 2.281 tỷ đồng và 1.022 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác.

Xa lộ Hà Nội là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Dự án đã được đưa vào thu phí hoàn vốn từ ngày 1/4/2021.

Dư nợ trái phiếu của Xa lộ Hà Nội ở thời điểm cuối quý II/2025 ở mức 525 tỷ đồng. Trên thị trường, doanh nghiệp BOT này đang lưu hành duy nhất một lô trái phiếu HNHCH2433001 phát hành vào 7/2/2024, đáo hạn vào ngày 7/11/2033.

Tổng giá trị huy động vốn thông qua đợt phát hành trái phiếu này của doanh nghiệp là 550 tỷ đồng, tuy nhiên công ty đã thực hiện mua lại trước hạn một phần vào tháng 7/2024 nên giá trị dư nợ gốc hiện tại là 525 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nửa đầu năm 2025, Xa lộ Hà Nội đã thanh toán 25,6 tỷ đồng tiền lãi cho các trái chủ của lô trái phiếu trên.

Xa lộ Hà Nội là công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) nắm giữ gián tiếp 51% quyền biểu quyết thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII.

Hiện Xa lộ Hà Nội là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Dự án này có quy mô 4.906 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến là 15,7 km bắt đầu từ chân cầu Sài Gòn đến điểm tiếp giáp cầu Đồng Nai. Nâng cấp mở rộng trục chính từ 24 m thành 34 m, 41 m thành 48 m. Xây dựng mới 2 đường song hành 2 bên, mỗi bên 12m. Quy mô từ 14 đến 18 làn xe.

Dự án đã được đưa vào thu phí hoàn vốn từ ngày 1/4/2021. Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023-2032, với ước tính doanh thu giai đoạn này tăng từ gần 2.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.



