Chủ đầu tư Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Vipico "hút" thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành 5.000 trái phiếu mã VIO32501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Ngày phát hành và hoàn tất là 4/11/2025; kỳ hạn 96 tháng; tương ứng ngày đáo hạn theo kế hoạch là 4/11/2033.

Về Vipico, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 3/7/2009; với tên gọi ban đầu là Công ty CP Vipico. Đến tháng 3/2018, doanh nghiệp đổi thành tên Công ty TNHH MTV Vipico như hiện tại. Người đại diện theo pháp luật của Vipico thời điểm này là bà Trần Thị Kiều Tiên (SN 1984).

Tháng 3/2022, ông Nguyễn Ngọc Ánh thay bà Kiều Tiên đảm nhiệm vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 3/2024, vốn điều lệ của Vipico tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng; ông Nguyễn Ngọc Ánh được ủy quyền 100% vốn góp trên.

Tại thời điểm tháng 5/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp không thay đổi; tuy nhiên, chủ doanh nghiệp thay đổi từ Công ty CP Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng thành Công ty CP Đầu tư - Phát triển Đức Trí (Đức Trí). Người được ủy quyền phần vốn góp 1.500 tỷ đồng lúc này là bà Phan Thị Minh Thương.

Bà Phan Thị Minh Thương (SN 1992) cũng chính là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Đức Trí.

Khu Công nghiệp Bỉm Sơn A. Ảnh: ROX iPark

Bà Thương còn là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư Phát triển VID Thanh Hóa- một doanh nghiệp trong nhóm ROX Group. VID Thanh Hóa được biết đến là chủ đầu tư Khu công nghiệp Bỉm Sơn Bắc Khu A (Thanh Hóa) có diện tích 163,36 ha; tổng vốn đầu tư 886,5 tỷ đồng.

"Bóng" ROX Group tại Vipico

Đáng chú ý, ngoài bà Thương, nhiều thể nhân, pháp nhân kể trên cũng có mối quan hệ mật thiết với ROX Group.

Đầu tiên phải nhắc đến ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông Ánh hiện đang là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP Bất động sản Bạch Đằng.

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2018, có trụ sở chính tại Hải Phòng; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng; với 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Bất động sản Hano-Vid (90%); Hà Hiến Thành (5%) và Hoàng Vũ Dũng (5%).

Bất động sản Hano-Vid hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, được thành lập năm 2010 bởi ba pháp nhân là: CTCP Dệt Hà Đông, Tổng CTCP Dệt may Hà Nội và CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group, sau đó đổi tên thành TNG Holdings và hiện nay là ROX Group) với vốn điều lệ ban đầu là 771,5 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 3.544 tỷ đồng lên gần 4.886 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Đạt (SN 1985).

Hano-Vid ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản với việc triển khai thành công một số dự án như: TNR GoldSilk Complex (Hà Nội), TNR Stars Đông Triều (Quảng Ninh), TNR Stars Đông Mai (Quảng Ninh),...

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn thường xuyên song hành cùng các công ty trong cùng "hệ sinh thái" ROX Group để làm chủ đầu tư nhiều dự án đình đám.

Về Công ty CP Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2021; vốn điều lệ 735,5 tỷ đồng (tính đến tháng 12/2023).

Hiện, ông Hà Đăng Sáng (SN 1985) là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ông Sáng cũng đang đứng tên tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam- một doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" ROX Group.

Quay trở lại với Vipico, theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2025), ông Trần Thanh Tùng (SN 1986) thay ông Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1994) đảm nhiệm vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Vipico được biết đến là chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố huyền thoại (TNR The LegendSea Đà Nẵng). Đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Rox Signature; tổng thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng Roxcons Việt Nam.

Quy mô dự án gồm hai tòa tháp là khối khách sạn và khối nhà chung cư với 800 căn hộ. Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở là 2.352 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2028.

Cổ đông lớn tại Chứng khoán Stanley Brothers

Nói thêm về Vipico, trung tuần tháng 8/2025, doanh nghiệp đã có báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers (Stanley Brother, MCK: VUA).

Theo đó, ngày 12/8/2025, đã mua vào hơn 6,2 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng sở hữu tại Stanley Brother từ 0% lên 18,34%.

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh), Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang (Nam Quang) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam (Gen Cons Việt Nam) cũng mua vào lượng lớn cổ phiếu VUA, qua đó nâng sở hữu tại Stanley Brother lên lần lượt là 19,37%, 24,63%; và 24,64%.

Đáng chú ý, BĐS Thành Vinh, Nam Quang và Gen Cons Việt Nam đều có mối quan hệ mật thiết với Rox Group của doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Cụ thể, BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp này từng gây chú ý khi là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã thoái hết vốn tại MSB.

Trong khi đó, Gen Cons Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2015, với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng TNCons Việt Nam.

Tháng 12/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Đầu tư xây dựng Rox Cons Việt Nam và tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 3/2025) là Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam như hiện tại.

Công ty TNHH đầu tư, thương mại và dịch vụ Sao Kim (công ty con của Rox Group) được biết đến là cổ đông sáng lập của Gen Cons Việt Nam.

Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025), Gen Cons Việt Nam sở hữu hơn 49,1 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,89% vốn điều lệ ngân hàng này.

Nguồn: MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025)

Còn Nam Quang được biết đến là "ông trùm" Khu công nghiệp tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) với hàng loạt dự án đình đám, trong đó có: Khu công nghiệp Nam Sách (quy mô 62,42 ha), khu công nghiệp Phúc Điền (quy mô 82,88 ha).

Hai dự án này hiện do Công ty CP Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Managenment (công ty con của Rox Key Holdings) quản lý.



