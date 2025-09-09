Chủ đầu tư TNR Gold Seasons báo nợ phải trả gấp 6,4 lần vốn chủ sở hữu

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025, Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ báo lãi sau thuế hơn 6 tỷ đồng, cao hơn mức 1 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ.



Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận 3.172 tỷ đồng bao gồm 2.571 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và gần 601 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả gấp 6,4 lần vốn chủ sở hữu, tương đương 20.313 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 7.500 tỷ đồng, vay nợ ngân hàng hơn 3.700 tỷ đồng và nợ phải trả khác hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo công bố trên HNX, Bất động sản Mỹ đang lưu hành 111 lô trái phiếu, được phát hành trong giai đoạn 2020-2021. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp thanh toán đúng hạn tiền lãi của các lô trái phiếu.

Dự án TNR Gold Seasons tại số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội.

Bất động sản Mỹ tiền thân là CTCP Bất động sản Mùa Đông - VID, được thành lập năm 2007.

Thời điểm mới được thành lập, ghế Chủ tịch HĐQT công ty này do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường nắm giữ. Bà Hường cũng chính là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group, sau đổi thành TNG Holdings và hiện là ROX Group).

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2022, vốn điều lệ của Bất động sản Mỹ ở mức 2.571 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là bà Vũ Thùy Duyên (SN 1994).

Dự án đầu tay của doanh nghiệp này là TNR Gold Seasons tại số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân (cũ) Hà Nội. Những năm gần đây, Bất động sản Mỹ nổi lên trên thị trường bất động sản với việc triển khai các dự án lớn như: khu đô thị mới Bảo Hà (Lào Cai), Khu đô thị mới Cường Thịnh,...

Bất động sản Mỹ còn liên danh với nhiều doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái để thực hiện hàng loạt dự án.

Tại Thanh Hóa, liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Đức Trí - Bất động sản Mỹ là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Cao Nguyên (thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc cũ).

Tháng 9/2022, liên danh Bất động sản Mỹ và Công ty TNHH Oleco - NQ được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận là chủ đầu tư dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (cũ).

Dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 24/11/2021. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 49.903 m2, quy mô 151 căn nhà ở với tổng diện tích 22.208 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 551 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là là 110 tỷ đồng và nguồn vốn huy động là 441 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Oleco - NQ và Bất động sản Mỹ cũng "bắt tay" nhau làm Dự án Khu đô thị số 1A xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công (cũ), tỉnh Thái Nguyên và dự án Khu đô thị mới Cái tắc- Thạnh Hòa, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay là TP Cần Thơ.