Chủ đầu tư TNR Stars Thái Hòa huy động 1.400 tỷ đồng trong 2 tuần

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh (BĐS Thành Vinh) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu mã TVR32503.



Theo đó, mã TVR32503 gồm 3.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 1/8/2025, kỳ hạn 72 tháng, dự kiến đáo hạn 1/8/2031. Lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán lãi 1 lần khi đến hạn.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ 3 được BĐS Thành Vinh huy động trong vòng 2 tuần.

Trước đó, ngày 23/7/2025, BĐS Thành Vinh phát hành 6.000 trái phiếu mã TVR32502 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng. Với kỳ hạn 84 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 23/7/2032.

Trước nữa, ngày 17/7, BĐS Thành Vinh đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã TVR32501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 84 tháng, dự kiến đáo hạn 17/7/2032. Lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

BĐS Thành Vinh là chủ đầu tư TNR Stars Thái Hòa.

Về tổ chức phát hành, BĐS Thành Vinh được thành lập tháng 10/2018; trụ sở tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Nghệ An, số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (cũ).

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng; cổ đông sáng lập có CTCP Bất động sản Hano - Vid (Hano - Vid) góp 90%, Tổng Giám đốc Lê Đức Đông góp 5% và ông Phạm Tiến Đạt.

Tháng 1/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 555 tỷ đồng vào tháng 2/2019.

Từ tháng 1/2022, ông Nguyễn Huy Hoàng trở thành Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Tháng 3/2024, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 905 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của PV, ngày 29/10/2024, BĐS Thành Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, nay là ROX Group) ký Hợp đồng mua bán số 206/HĐ/TNR-TV liên quan đến việc chuyển nhượng 29 căn biệt thự thuộc Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị- Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh (cũ).

Đến ngày 14/1/2025, BĐS Thành Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings Việt Nam) tiếp tục ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 1401/2025/HĐCNPVG/TNR-TV về việc chuyển nhượng 99,586% vốn góp tại Công ty Oleco - NQ.

Sau khi nhận chuyển nhượng, BĐS Thành Vinh trở thành công ty mẹ nắm 99,586% vốn điều lệ (tương đương 684,5 tỷ đồng vốn góp) tại Công ty TNHH Oleco-NQ (Oleco-NQ).

Ông Nguyễn Huy Hoàng- Tổng Giám đốc BĐS Thành Vinh cũng đồng thời làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Oleco - NQ. Đến tháng 3/2025, BĐS Thành Vinh mang toàn bộ phần vốn góp này để thế chấp tại ngân hàng.

Cần biết, BĐS Thành Vinh từng gây chú ý khi là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã thoái hết vốn tại MSB.

BĐS Thành Vinh còn được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An.

TNR Stars Thái Hòa nằm trong dự án có tổng diện tích 28,96 ha, mật độ xây dựng 44%. Dự án được thiết kế xây dựng với mô hình shophouse, shopvilla, liền kề và biệt thự, sở hữu 2 tiểu khu Long Sơn & Thiên Long.

Trong đó, tiểu khu Long Sơn có diện tích 23.821 m2, với các sản phẩm shophouse và nhà phố, số lượng 110 lô, có diện tích từ 126 – 172 m2.

Tiểu khu Thiên Long có diện tích 56.874 m2, sở hữu những tuyến phố đi bộ kết nối cảnh quan nội khu gồm 116 lô shophouse – nhà phố; biệt thự song lập 54 lô; biệt thự đơn lập 20 lô.