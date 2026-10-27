Chủ hãng sữa Fami lãi ròng gần 450 tỷ đồng trong quý III/2026, biên lợi nhuận gộp cải thiện

CTCP Đường Quảng Ngãi (MCK: QNS, sàn UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thuần hơn 3.073,2 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đường Quảng Ngãi cho biết, doanh thu thuần tăng nhờ sản lượng tiêu thụ ở các mảng chủ lực như sữa đậu nành, đường, bia đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mảng xuất khẩu bia, sữa, bánh kẹo cũng tăng trưởng tích cực nhờ mở rộng mạng lưới phân phối và khai thác hiệu quả các kênh bán hàng.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp hơn 1.086,4 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 32,4% lên 35,4% nhờ doanh thu tăng trưởng nhanh hơn đà tăng của giá vốn nhờ công ty kiểm soát tốt giá thành sản xuất và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Ảnh minh họa: QNS

Ngoài ra, Đường Quảng Ngãi còn thu về hơn 157,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 103,6% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, mặc dù chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ nhưng công ty đã thực hiện chính sách quản trị dòng tiền linh hoạt, số dư và kỳ hạn tiền gửi hợp lý để tối ưu hóa nguồn thu từ lãi tiền gửi nên hiệu quả tài chính ròng tăng 90% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào kết quả lợi nhuận chung.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính tăng từ hơn 25,7 tỷ đồng lên gần 59,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đi vay. Cùng chiều, chi phí bán hàng tăng 37,3%, lên gần 574 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 96,9 tỷ đồng, tăng 25,7%.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Đường Quảng Ngãi báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 449,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đường Quảng Ngãi mang về hơn 9.125,3 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.407,3 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Năm 2026, Đường Quảng Ngãi lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.512 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 93,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1.701 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi tăng 9,7% so với đầu năm, lên mức hơn 15.736,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản gửi ngân hàng ghi nhận hơn 8.926 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng tài sản.

Ngoài ra, hàng tồn kho gần 1.572,9 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.834,9 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Đáng chú ý, tài sản dở dang dài hạn tăng mạnh từ gần 53,2 tỷ đồng lên hơn 773,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản từ Dự án nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 25.000TMN với hơn 578,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả hơn 4.951 tỷ đồng, tăng 33,7% so với đầu năm.

Về cơ cấu nợ, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 3.182,9 tỷ đồng, chiếm 64,3% tổng nợ; phải trả người bán ngắn hạn hơn 387,1 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn gần 339,8 tỷ đồng.