Chủ lô đất ở Hải Phòng: Từng đồng ý bán 600 triệu đồng, nhưng người xây nhầm ép giá, không trả tiền ngay

Vụ việc xây nhầm nhà trên đất của người khác xảy ra tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Hiện, gia đình ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhầm nhà) đã thống nhất sẽ nhờ "thần đèn" di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình.

Trao đổi với báo VietNamNet mới đây, bà Trần Thị Kim Loan (chủ lô đất bị ông Hữu xây nhầm) cho biết, quan điểm của bà là giải quyết sự việc theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp ông Hữu nhờ "thần đèn" di chuyển hay phải phá dỡ ngôi nhà, bà cũng chấp nhận, miễn sao quyền lợi hợp pháp của bà được bảo vệ. Gia đình bà không bàn bạc tới những thỏa thuận khác nữa. Với bà Loan, sự việc đi đến thực trạng hiện tại là điều rất đáng buồn.

Người phụ nữ kể, ngay từ khi phát hiện ông Hữu làm móng, xây nhà bà đã yêu cầu dừng lại để giải quyết. Ông Hữu muốn bà Loan bán lại cho mình mảnh đất đó, bà Loan đồng ý với giá 600 triệu đồng. Tuy nhiên, ông này lại ép bà bán với giá là 550 triệu đồng hoặc đổi ngang lô đất của mình đang sở hữu. Theo bà Loan, mảnh đất của ông Hữu xấu hơn đất của nhà bà rất nhiều.

Bà Loan nói đã từng đồng ý bán cho ông Hữu mảnh đất bị xây nhầm với giá 600 triệu đồng nhưng lại bị ông này ép giá xuống 550 triệu đồng. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Tiếp đó, bất chấp sự phản đối của bà Loan và văn bản chế tài của chính quyền, ông Hữu huy động nhân lực xây dựng căn nhà 2 tầng, dọn về ở thay vì dừng xây dựng để tiếp tục thương thảo. Đến khi có bản án của tòa sơ thẩm, người đàn ông này không chấp hành mà tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm, khiến vụ việc bước vào giai đoạn căng thẳng.

Chủ lô đất nói thêm, việc bà đồng ý bán lại lô đất cho ông Hữu với giá 600 triệu đồng là rất nỗ lực để hòa giải, với mong muốn giải quyết dứt điểm vụ việc một cách thiện chí, tránh những rắc rối pháp lý kéo dài và thiệt hại lớn hơn cho bên ông Hữu. Tuy nhiên, ông này không chỉ ép giá mà còn ra điều kiện với bà Loan rằng đợi ông bán được lô đất của mình ở gần đó thì mới đưa tiền. Do đó, bà Loan chọn giải pháp đưa vụ việc ra tòa, tố cáo đến cơ quan công an.

Trước đó trên báo Tuổi Trẻ Online, "thần đèn" Hoàng Đình Bách chia sẻ có biết đến câu chuyện xây nhầm nhà trên báo chí nên đã đến tìm hiểu.

Ngôi nhà từ thời điểm đang xây dựng.

Qua hỏi người dân sống ở gần đó, được mọi người kể về vụ việc cũng như cuộc sống hiện tại của vợ chồng ông Hữu, ông Bách quyết định sẽ hỗ trợ ông Hữu di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình. Về việc giúp ông Hữu di chuyển ngôi nhà, ông Bách sẽ không tính phí. Tuy nhiên, chi phí công thợ thì ông Hữu vẫn phải chi trả và có thể làm việc trực tiếp với thợ để thỏa thuận tiền công. Việc giúp đỡ ông Hữu được ông Bách xem là một việc nghĩa, góp phần tháo gỡ bế tắc cho người dân.

"Thần đèn" tin rằng với ngôi nhà của ông Hữu, thì tỷ lệ di chuyển thành công là trên 90%, nếu không có yếu tố tác động khác.

Ông Hữu thì cho biết, sự việc đã xảy ra, bản thân và gia đình đang cố gắng giải quyết. Với sự giúp đỡ của mọi người, ông hy vọng sẽ hạn chế thấp nhất các thiệt hại.