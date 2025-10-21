Chủ nhà hàng Top 100 Châu Á, Forbes Under 30 của Việt Nam bị truy tố

Nhà hàng Tung Dining - Ảnh: The World’s 50 Best

Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining (T.U.N.G Dining), đại diện bởi Giám đốc Hoàng Tùng, đã có hành vi để ngoài sổ sách kế toán hơn 23,5 tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn 2019-2023.

Cụ thể, tổng doanh thu thực tế của doanh nghiệp trong giai đoạn này được xác định là hơn 53 tỷ đồng . Tuy nhiên, công ty chỉ kê khai nộp thuế đối với phần doanh thu hơn 29,4 tỷ đồng. Phần doanh thu chênh lệch này không được ghi nhận và xuất hóa đơn theo quy định.

Cơ quan điều tra làm rõ, để thực hiện hành vi này, ban lãnh đạo công ty đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của Giám đốc Hoàng Tùng và bà Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh để nhận các khoản thanh toán từ khách hàng. Phương thức này giúp dòng tiền đi thẳng vào tài khoản cá nhân, không đi qua hệ thống tài chính của công ty, từ đó không được ghi nhận vào doanh thu chịu thuế.

Kết quả của hành vi trên là T.U.N.G Dining đã trốn đóng số tiền thuế hơn 2,4 tỷ đồng, bao gồm hơn 2,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 335 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân. Vụ việc chỉ được phát hiện sau cuộc thanh tra của Cục thuế TP. Hà Nội vào tháng 3/2024.

Hoàng Tùng. Ảnh: Forbes

Người đứng đầu T.U.N.G Dining, Hoàng Tùng (sinh năm 1992), là một gương mặt nổi bật trong ngành F&B Việt Nam trước khi vụ việc xảy ra. Anh được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách "Under 30" năm 2022.

Đáng chú ý, Hoàng Tùng không được đào tạo bài bản về ẩm thực mà theo học ngành kinh doanh tại Phần Lan. Anh bắt đầu sự nghiệp từ vị trí phụ bếp trong thời gian du học và tự rèn luyện qua môi trường làm việc tại các nhà hàng ở châu Âu.

Nhà hàng T.U.N.G Dining. Ảnh: T.U.N.G Dining

Ra mắt năm 2018, nhà hàng này là một trong những đơn vị đầu tiên giới thiệu mô hình "tasting menu" (thực đơn thưởng thức) cao cấp tại Việt Nam. Mô hình này đã giúp T.U.N.G Dining thu hút sự quan tâm và đạt được sự công nhận quốc tế. Cụ thể, vào năm 2021, nhà hàng được tổ chức The World’s 50 Best vinh danh trong Top 100 nhà hàng tốt nhất châu Á.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng và danh tiếng của doanh nghiệp dường như đã không đi đôi với một hệ thống quản trị tài chính chặt chẽ. Việc không tách bạch giữa tài chính công ty và tài chính cá nhân, cùng với hành vi không kê khai doanh thu là những sai phạm nghiêm trọng, cho thấy các vấn đề trong công tác vận hành.



