Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Phải khuyến khích những phụ nữ có thể tự sinh em bé mà không cần kết hôn

Phát biểu tại tọa đàm “Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới” do The Leader tổ chức, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch Cen Group đã có chia sẻ nhấn mạnh rằng, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trong 20 năm tới chính là duy trì được dân số vàng. Ông cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với già hóa dân số và thiếu hụt lao động, Việt Nam cần coi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ là trụ cột của phát triển bền vững.

Theo ông, chính sách dân số cần đi kèm với hỗ trợ thực chất về hạ tầng xã hội, từ nhà ở, giáo dục đến y tế. Ông nói: “Phải khuyến khích sinh con, hỗ trợ về giáo dục, y tế và nhất là hôm nay chúng ta nói vấn đề nhà ở thì nên hỗ trợ về nhà ở cho những người trẻ, cho toàn dân và cần duy trì việc tăng dân số này kéo dài để chặn cái đà già hóa dân số.”

Từ đó, ông Vũ cho rằng chính sách dân số cần mang tính nhân văn, tạo điều kiện để mọi người, đặc biệt là phụ nữ có thể chủ động trong việc sinh con và xây dựng gia đình, phù hợp với bối cảnh công nghệ hỗ trợ sinh sản ngày càng phát triển: “Phải khuyến khích những phụ nữ có thể tự sinh em bé mà không cần kết hôn. Việc này rất đúng. Vì sao? Vì công nghệ IVF rất là tốt. Rất nhiều người phụ nữ cứ đắn đo rằng là không có chồng làm sao có con, bây giờ phải xóa được cái này. Không cần có chồng vẫn có con được. Mình vừa là bố vừa là mẹ luôn.”

Từ bức tranh vĩ mô, ông Vũ cho rằng, việc giá nhà liên tục leo thang không chỉ đến từ chi phí vật liệu hay vốn vay, mà chủ yếu do cơ chế về đất đai và thuế chưa được điều chỉnh phù hợp.

Ông khẳng định: “Người có nhiều đất nhất Việt Nam chính là Nhà nước mình. Chính vì vậy, Nhà nước phải tiên phong giảm thuế tiền sử dụng đất. Điều này có thể ở trong thành phố giảm rất khó nhưng ở những khu đô thị xa, những nơi mà gọi là transit oriented development, phải giảm việc đó. Vì ở những nơi rất xa không hiểu vì sao họ đã đẩy giá rất cao. Thế thì ai sẽ mua chỗ đó?”

Theo ông, chính sách cần hướng đến khuyến khích nhu cầu thật, hạn chế đầu cơ, đồng thời đánh thuế các căn hộ để trống. Ông đề xuất: “Nếu sau 3-6 tháng không phát sinh sinh hoạt tối thiểu, thì nên coi đó là nhà bỏ trống và phải nộp phạt.”

Với nhóm người trẻ và thu nhập trung bình, ông Vũ cho rằng bài toán nhà ở vừa túi tiền là chìa khóa của thị trường bất động sản bền vững. Theo ông, thay vì chỉ tập trung vào các dự án cao cấp, cần tạo điều kiện phát triển các sản phẩm nhà ở có giá hợp lý và được hỗ trợ tài chính dài hạn.

Chủ tịch Cen Group nói: “Giải pháp mà tôi muốn nói đến là nhà ở vừa túi tiền. Nhà ở vừa túi tiền ở đây thì cái nhà ở làm sao đấy nó chỉ 1-2 tỷ thôi cho người trẻ và có thể trả góp trong nhiều năm, chứ hiện nay nếu mà tính ra là khoảng 80 năm đi làm không ăn uống gì thì mới mua được nhà thì là vô lý rồi.”

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trung Vũ cũng chia sẻ, nếu chính sách đồng bộ và đúng hướng, việc vừa thúc đẩy dân số, vừa hạ nhiệt giá nhà sẽ không chỉ giúp người dân an cư mà còn tạo ra nền tảng cho tăng trưởng kinh tế ổn định, nhân văn và lâu dài.



