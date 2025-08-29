Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ: Thị trường bất động sản Việt Nam không có chuyện Evergrande hay Country Garden, nhưng khó có “tay mơ” nhảy vào thời gian tới

Từ đầu năm 2025, thị trường bất động sản đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ nhờ các chính sách đột phá, nới lỏng tín dụng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam. Theo CBRE, giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng mạnh đến 36%, phản ánh sức cầu lớn và chu kỳ phục hồi rõ rệt của thị trường. Các dự án mới khởi công cung cấp hơn 30.000 căn hộ tập trung chủ yếu ở miền Bắc.

Song song, dòng vốn FDI chảy mạnh vào sản xuất kéo theo nhu cầu thuê đất khu công nghiệp sôi động; dự kiến đến năm 2027, Việt Nam cần thêm 15.200 ha đất công nghiệp và 6 triệu m2 kho xưởng. Trong bối cảnh đó, chiến lược nào là tối ưu cho các nhà đầu tư và liệu còn cơ hội nào cho nhà đầu tư nhỏ lẻ bứt phá?

Trong chương trình Cafe Sáng cùng HANOIBA (Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội) với chủ đề "Bất động hay Bất động sản!", ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch Cen Group đã có những chia sẻ về vấn đề trên.

Theo ông Vũ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều xác định nguồn thu từ đất là rất lớn nhưng không bền vững. Ông nói: "Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều coi nguồn thu từ đất là nguồn thu rất lớn nhưng không bền vững. Khi mà phát triển nhiều khu đô thị lớn 1.000ha, 2.000ha hay 5.000 ha mà người dân lấp đầy rồi, bây giờ người dân đang sống ở những làng mạc nông thôn hay những nơi chưa có đủ cơ sở vật chất nhưng với tốc độ phát triển như này thì người ta sẽ sớm đến ở những vùng mà có cơ sở hạ tầng tốt hơn."

Ông cho rằng chính sách thu tiền hằng năm, đặc biệt tại các vị trí đất đẹp, là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn: "Bây giờ có nhiều đất đai ở nhưng đóng tiền hằng năm, đặc biệt ở những vị trí đẹp thì Nhà nước cũng sẽ xác định sẽ thu tiền hằng năm. Nên đối với những loại hình bất động sản biển đẹp ở Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An thông thường Nhà nước hay thu hằng năm hoặc thu 50 năm/lần rồi gia hạn. Nếu thu một lần thì đời con cháu chúng ta còn gì để thu? Vậy nên Nhà nước đã có tầm nhìn rất xa."

Trước băn khoăn thị trường bất động sản Việt Nam có thể đi vào "vết xe đổ" như Trung Quốc với các tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande hay Country Garden, ông Vũ cho rằng: "Về câu chuyện thị trường bất động sản mối nguy nhiều hơn cơ và sẽ giống Trung Quốc thì không có giống Trung Quốc gì hết. Nếu nói đến vấn đề như Country Garden hay Evergrande thì không có liên quan gì cả.

Các bạn nên nhớ rằng từ năm 1998 đến 2019 Trung Quốc tăng trưởng hai con số liên tục. Và những Country Garden hay Evergrande thời điểm đó phát triển rất lớn, rất ầm ĩ. Còn chúng ta đây, từ 2025 mới bắt đầu giai đoạn hy vọng tăng trưởng 8% rồi hy vọng tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Doanh nghiệp thời gian này đang được Đảng và Nhà nước hỗ trợ rất lớn và chúng ta chỉ còn có quỹ thời gian 20 năm thôi, chúng ta phải trở thành một nước công nghiệp phát triển, một nước có thu nhập cao thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Điều đó khác hẳn với Trung Quốc."

Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam bước vào Kỷ nguyên mới với việc đã học được nhiều bài học từ nước bạn và chỉ còn lại những doanh nghiệp đủ năng lực sau giai đoạn khó khăn.

"Chúng ta với cách tiếp cận của Kỷ nguyên mới thì nhẹ nhàng hơn và đã nhìn thấy vấn đề của nước bạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp của chúng ta bây giờ là những doanh nghiệp thực sự giỏi mới tồn tại qua thời kỳ dịch Covid-19 và khó khăn. Vì thế, nếu lo lắng về Evergrande tôi nghĩ là không phải, Việt Nam không phải như vậy", Chủ tịch Cen Group cho hay.

Dù khẳng định thị trường có nhiều cơ hội, ông Vũ cũng cảnh báo sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt: "Nhưng phải chắc chắn rằng, cực kỳ khó có những tay mơ mà dám nhảy vào thị trường bất động sản thời gian tới. Tôi dám khẳng định. Vì thị trường đến giai đoạn cạnh tranh của những người rất giỏi, của những người rất sâu rồi."

Để minh họa, ông đưa ví dụ từ hai tập đoàn lớn của nước ta hiện nay: "Sun Group họ đưa ra khẩu hiệu rất hay là 'làm đẹp các vùng đất' tức là 'tôi đến đâu chỗ đó phải đẹp'. Điều đó thiên về con đường duy mỹ, chất lượng dịch vụ phải tuyệt hảo, con người đến đấy không thể chê được. Hoặc như Vingroup họ có khẩu hiệu 'một điểm đến - triệu niềm vui' thì người ta xác định được là đến đó người ta có trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học… Bạn có dám làm như họ không? Nếu không thì bạn nên từ bỏ luôn."

Theo đó, với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, ông Vũ khuyến nghị hãy đi vào thị trường ngách và phù hợp với bản thân hơn để tạo được nhiều lợi thế.



