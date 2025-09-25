Chủ tịch CIC Group muốn ‘xả hàng’ 3 triệu cổ phiếu CKG

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group, MCK: CKG, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong công ty.

Cụ thể, ông Trần Thọ Thắng- Chủ tịch HĐQT của CIC Group vừa đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu CKG nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch được dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận qua sàn từ ngày 26/9/2025 đến ngày 24/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu cổ phiếu CKG từ gần 12,7 triệu cổ phiếu xuống còn gần 9,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,85% xuống còn 5,99% tại CIC Group.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu CKG theo phiên giao dịch sáng ngày 24/9/2025 là 13.850 đồng/cổ phiếu, ước tính Chủ tịch CIC Group sẽ thu về gần 41,6 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu nêu trên.

Cùng chiều diễn biến, trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 4/9/2025 đến ngày 5/9/2025, ông Trần Thọ Công là em trai của ông Trần Thọ Thắng- Chủ tịch HĐQT của CIC Group cũng đã bán ra 66.000 cổ phiếu CKG bằng phương thức khớp lệnh qua sàn.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Công đang sở hữu 126.650 cổ phiếu CKG, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,08% vốn tại SCIC Group. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 60.650 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,04%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, CIC Group mang về doanh thu thuần hơn 294,5 tỷ đồng, giảm 46% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 33,7 tỷ đồng, giảm 34%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng gần 6% so với đầu năm, lên mức 5.295,2 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 3.378,5 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền gần 353 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.320 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 1.900,3 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nợ.



