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Chủ tịch công ty từng “nổ” có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam bị bắt

| | Doanh nghiệp

Chủ tịch công ty từng “nổ” có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam bị bắt

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Mekolor.

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Mekolor.

Ông Trường bị điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Chủ tịch công ty từng “nổ” có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam bị bắt- Ảnh 1.

Ảnh: Công an Nhân dân

Trước đó, ông Võ Xuân Trường từng gây chú ý khi đại diện liên minh Mekolor – Great USA đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng vốn khoảng 100 tỷ USD. Liên minh này tuyên bố có thể tự thu xếp toàn bộ vốn, không vay và không cần Chính phủ bảo lãnh.

Đáng chú ý, Công ty CP Mekolor có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng.

Trong vụ việc đang bị điều tra, Mekolor từng cung cấp hồ sơ thể hiện đối tác tại Đức chuyển 10 tỷ Euro vào tài khoản công ty thông qua Deutsche Bank.

Chủ tịch công ty từng “nổ” có 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam bị bắt- Ảnh 2.

Ảnh: Công an Nhân dân

Tuy nhiên, ngân hàng tra soát và không ghi nhận điện chuyển tiền, đồng thời cảnh báo về dấu hiệu tài liệu giả mạo.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn cho rằng ngân hàng cùng sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước đã chiếm đoạt và sử dụng khoản tiền 10 tỷ Euro, sau đó đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài quốc tế.

Cơ quan điều tra cho biết ông Trường tiếp tục đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc và xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân dù trước đó đã bị xử phạt hành chính.

Lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của ông Trường tại TP Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty CP Mekolor tại Cần Thơ, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra mở rộng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Công ty CP Mekolor

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