Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty 'họ' FPT chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100% ngay tuần này

| | Doanh nghiệp

Một công ty 'họ' FPT chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100% ngay tuần này

Với 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự kiến chi khoảng 184 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, UPCoM: FOC) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là 10/8, trong khi cổ đông dự kiến sẽ nhận tiền vào ngày 11/9.

Với 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự kiến chi khoảng 184 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

FPT Online từ nhiều năm nay luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty chi trả cổ tức với tỷ lệ 100%. Dù vậy, đây vẫn chưa phải mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Trước đó, năm 2021, FPT Online từng gây chú ý khi chi cổ tức tiền mặt lên tới 200%.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của FPT Online khá cô đặc, với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (mã: FOX) nắm giữ 56,5% vốn điều lệ, trong khi Công ty Cổ phần FPT sở hữu 23,9%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FOC kết phiên 5/8 với 72.000 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 1.300 tỷ đồng.

Một công ty 'họ' FPT chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100% ngay tuần này- Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, FPT Online đạt 805 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,1% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, tăng 18%.

Sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 346 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng hơn 24%, tạo nền tảng để tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao.

DIC Corp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai 'đại gia' nào được chọn để dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới cho Thaiholdings và Vingroup?

Hai 'đại gia' nào được chọn để dựng tòa tháp đôi cao nhất thế giới cho Thaiholdings và Vingroup? Nổi bật

"Gà đẻ trứng vàng" sở hữu 7.000 ha đất của bầu Đức được cấp phép IPO

"Gà đẻ trứng vàng" sở hữu 7.000 ha đất của bầu Đức được cấp phép IPO Nổi bật

Lãi ròng tăng hơn 5 lần, Nam Hoa (NHT) mở rộng hai trụ cột sau tái cấu trúc

Lãi ròng tăng hơn 5 lần, Nam Hoa (NHT) mở rộng hai trụ cột sau tái cấu trúc

08:04 , 06/08/2026
Đơn giản hóa việc mở rộng ứng dụng nội bộ với Bizfly Cloud Platform

Đơn giản hóa việc mở rộng ứng dụng nội bộ với Bizfly Cloud Platform

08:00 , 06/08/2026
YeaH1 giải thể một công ty con

YeaH1 giải thể một công ty con

07:52 , 06/08/2026
PC1 bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc

PC1 bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc

07:32 , 06/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên