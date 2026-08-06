Một công ty 'họ' FPT chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 100% ngay tuần này

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, UPCoM: FOC) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là 10/8, trong khi cổ đông dự kiến sẽ nhận tiền vào ngày 11/9.

Với 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự kiến chi khoảng 184 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

FPT Online từ nhiều năm nay luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty chi trả cổ tức với tỷ lệ 100%. Dù vậy, đây vẫn chưa phải mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Trước đó, năm 2021, FPT Online từng gây chú ý khi chi cổ tức tiền mặt lên tới 200%.

Cơ cấu cổ đông hiện tại của FPT Online khá cô đặc, với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (mã: FOX) nắm giữ 56,5% vốn điều lệ, trong khi Công ty Cổ phần FPT sở hữu 23,9%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FOC kết phiên 5/8 với 72.000 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 1.300 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, FPT Online đạt 805 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,1% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, tăng 18%.

Sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 346 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng hơn 24%, tạo nền tảng để tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao.