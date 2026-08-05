DIC Corp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.



Theo đó, DIC Corp sẽ trả cổ tức tỷ lệ 6%, tương đương phát hành thêm 47,7 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2025. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, DIG sẽ tăng vốn từ 7.964,3 tỷ đồng lên mức 8.442,1 tỷ đồng.

Ảnh: DIG





































Trong diễn biến mới đây, DIC Corp thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng một số dự án thành phần thuộc Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, DIG thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần phân khu 8, diện tích 134.303 m² thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty Cổ phần DCP Châu Á.

Đồng thời, DIG cũng thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần Phân khu 1,2,3, diện tích 19.110 m2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nét.

DIC Corp mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần 613 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn bán hàng tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 60% chỉ đạt 42 tỷ đồng.

Đổi lại, DIG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 116 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 40 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, qua đó, DIC Corp báo lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, DIG mang về 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 27% so với thực hiện năm 2025. Như vậy công ty mới thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 2 quý đầu năm.