YeaH1 giải thể một công ty con

Ngày 5/8/2026, Công ty CP Tập đoàn YeaH1 (YeaH1, MCK: YEG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT số 309/9/2026/NQ/HĐQT/YEG thông qua việc giải thể Công ty con là Công ty CP Siêu Sao Yeahl. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2026.

Mục đích của việc giải thể nêu trên là để tái cơc cấu nhóm công ty con, nhằm tối ưu việc vận hành và tập trung vào các mục tiêu chính trong kế hoạch hoạt động kinh doanh.

HĐQT YeaH1 cũng giao cho người đại diện cổ phần của Công ty tại Công ty CP Siêu Sao YeaH1 thực hiện các quyền và trách nhiệm của cổ đông liên quan đến việc giải thể công ty con.

Ảnh minh họa: YEG

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Chứng khoán Hà Nội (UBCKNN) công bố đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 275/2026/YEG/CV ngày 22/7/2026 của YeaH1. Phương án chào bán cổ phiểu riêng lẻ của công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026, Nghị quyết HĐQT số 233/2026/NQ/HĐQT/YEG ngày 2/7/2026, Nghị quyết HĐQT số 273/2026/NQ/HĐQT/YEG ngày 22/7/2026 và các quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN để nghị YeaH1 gửi báo cáo kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN; đồng thời, công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

Theo phương án công bố trước đó, YeaH1 dự kiến chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo giá bán là 250 tỷ đồng.

Cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

YeaH1 cho biết mục đích chào bán cổ phiếu đợt này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Cụ thể, với số tiền dự kiến thu được là 250 tỷ đồng, YeaH1 sẽ được sử dụng góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của các công ty này trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có chấp thuận bằng văn bản. Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCKNN. Các nhà đầu tư được lựa chọn tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu theo thông báo của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của YeaH1 sẽ tăng từ hơn 2.052 tỷ đồng lên mức hơn 2.302 tỷ đồng.