Đơn giản hóa việc mở rộng ứng dụng nội bộ với Bizfly Cloud Platform

Việc mở thêm chi nhánh, văn phòng hoặc nhà máy đòi hỏi các điểm vận hành phải được kết nối trên cùng một hệ thống ERP, DMS hay CRM để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực. Đồng thời, số lượng nhân sự và người dùng nội bộ ngày càng tăng cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng hiện hữu khi phải đáp ứng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phiên truy cập đồng thời. Hoặc khi doanh nghiệp cần triển khai thêm các phân hệ như quản lý nhân sự (HRM), chuỗi cung ứng (SCM), kế toán, quản lý kho hay các hệ thống phân tích dữ liệu (BI) để tăng trưởng kinh doanh, đồng thời kết nối với đại lý, nhà phân phối và đối tác trên cùng một nền tảng. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu tích hợp AI, IoT và các ứng dụng phân tích dữ liệu vào quy trình vận hành, khiến yêu cầu về khả năng mở rộng, hiệu năng và tính linh hoạt của hạ tầng công nghệ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp vẫn vận hành ứng dụng nội bộ trên hạ tầng truyền thống. Đội ngũ IT phải đảm nhiệm hàng loạt công việc từ đánh giá năng lực hạ tầng hiện có, lập kế hoạch đầu tư, mua sắm máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng đến lắp đặt, cấu hình và kiểm thử toàn bộ hệ thống.

Việc mở thêm một chi nhánh hay triển khai ERP cho một nhà máy mới không chỉ đơn giản là cấp thêm tài khoản người dùng. Đội IT phải thiết lập kết nối VPN giữa các địa điểm, cấu hình firewall, mở rộng mạng nội bộ, triển khai máy chủ ứng dụng, nâng cấp cơ sở dữ liệu và đảm bảo toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động ổn định trong suốt quá trình chuyển đổi. Mỗi thay đổi đều cần được tính toán cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của các phòng ban đang sử dụng hệ thống.

Thách thức càng lớn hơn khi doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng hạ tầng hiện hữu không còn đủ năng lực đáp ứng. Số lượng người dùng tăng lên khiến CPU, RAM và dung lượng lưu trữ của máy chủ nhanh chóng đạt ngưỡng, thời gian phản hồi của ERP, HIS hay DMS bắt đầu chậm hơn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi nhiều chi nhánh cùng truy cập. Nếu không được nâng cấp kịp thời, hệ thống có thể xuất hiện tình trạng nghẽn tài nguyên, gián đoạn dịch vụ hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm làm việc của toàn bộ doanh nghiệp.

Trong khi đó, với nhiều doanh nghiệp vừa và lớn, đội ngũ IT thường không có một bộ phận chuyên trách về hạ tầng. Họ vừa phải hỗ trợ người dùng, vận hành ứng dụng, đảm bảo an toàn thông tin, vừa kiêm nhiệm việc mở rộng và bảo trì hệ thống. Mỗi lần doanh nghiệp tăng quy mô lại đồng nghĩa với việc IT phải dành thêm nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng cho các công việc triển khai hạ tầng, thay vì tập trung vào những công việc mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

Bizfly Cloud giúp doanh nghiệp mở rộng ứng dụng nội bộ theo đúng tốc độ tăng trưởng

Thay vì phải đầu tư trước hạ tầng cho nhiều năm sử dụng, Bizfly Cloud cho phép doanh nghiệp mở rộng tài nguyên theo đúng nhu cầu thực tế. Khi cần triển khai thêm chi nhánh, tăng số lượng người dùng hoặc bổ sung các phân hệ mới cho ERP, HIS, DMS hay CRM, doanh nghiệp có thể mở rộng hạ tầng chỉ trong vài phút mà không phải đầu tư thêm máy chủ vật lý hay gián đoạn hệ thống.

Lấy ví dụ một doanh nghiệp sản xuất triển khai hệ thống ERP cho khoảng 500 nhân viên tại trụ sở chính và một nhà máy. Khi doanh nghiệp mở rộng thêm nhiều nhà máy, chi nhánh và trung tâm phân phối trên toàn quốc, số lượng người dùng tăng lên hơn 3.000 nhân viên thuộc các bộ phận sản xuất, kho vận, mua hàng, kế toán và bán hàng. Mỗi đầu ngày, hàng nghìn nhân viên đồng thời truy cập hệ thống để lập kế hoạch sản xuất, cập nhật tồn kho, tạo đơn mua hàng và xử lý đơn hàng. Cuối ngày, toàn bộ dữ liệu từ các nhà máy và chi nhánh được đồng bộ về hệ thống ERP để đối soát tồn kho, doanh thu và báo cáo tài chính. Nếu tiếp tục vận hành trên hạ tầng vật lý, lượng truy cập và khối lượng dữ liệu tăng nhanh có thể khiến máy chủ quá tải, cơ sở dữ liệu phản hồi chậm hoặc thậm chí làm gián đoạn các quy trình vận hành quan trọng.

Với Bizfly Cloud, doanh nghiệp có thể mở rộng hệ thống ERP theo từng lớp kiến trúc mà không cần đầu tư lại toàn bộ hạ tầng. Các nhà máy, chi nhánh và văn phòng được kết nối an toàn thông qua Virtual Private Cloud (VPC) hoặc VPN, giúp mọi điểm vận hành cùng làm việc trên một hệ thống dữ liệu thống nhất. Load Balancer tự động phân phối lưu lượng đến nhiều Cloud Server, đảm bảo ứng dụng ERP luôn duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi lượng người dùng tăng mạnh hoặc phát sinh thêm cơ sở mới. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, chỉ cần bổ sung tài nguyên hoặc kích hoạt Auto Scaling để hệ thống tự động đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng đến hoạt động hiện hữu.

Ở tầng dữ liệu, Managed Database với kiến trúc High Availability (HA) giúp cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng, hỗ trợ mở rộng CPU, RAM hoặc dung lượng lưu trữ mà không phải dừng hệ thống. Kết hợp với Multi-AZ và cơ chế sao lưu tự động, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động liên tục ngay cả khi xảy ra sự cố hạ tầng. Nhờ đó, việc mở rộng ERP từ vài trăm lên hàng nghìn người dùng, hay triển khai thêm chi nhánh và nhà máy mới, không còn là một dự án CNTT kéo dài nhiều tuần mà có thể thực hiện nhanh chóng, linh hoạt và an toàn trên nền tảng Cloud.

Độc giả quan tâm các giải pháp của BFC có thể trải nghiệm và nhận tư vấn mô hình miễn phí tại: https://bizflycloud.vn/