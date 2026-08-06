Lãi ròng tăng hơn 5 lần, Nam Hoa (NHT) mở rộng hai trụ cột sau tái cấu trúc

Báo cáo chuyển từ lỗ sang lãi gấp 5 lần

Báo cáo tài chính quý II/2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) cho thấy doanh thu thuần trong quý đạt hơn 66 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 4,93 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 119 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 2%, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 20 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 2 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi ròng thuộc công ty mẹ tăng hơn 5 lần, lên gần 16 tỷ đồng.

Sự cải thiện chủ yếu phản ánh kết quả tái cấu trúc, thay đổi cơ cấu nguồn thu và kiểm soát chi phí. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp quý II tăng từ 17,4% lên 28,3%. Trong 6 tháng, biên gộp đạt gần 29,7%, cao hơn mức 25,6% cùng kỳ.

Cùng với biên gộp tốt hơn, chi phí tài chính giảm từ 7,63 tỷ đồng xuống 3,16 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay giảm hơn 40%. Chi phí bán hàng cũng giảm hơn một nửa, còn gần 2 tỷ đồng. Khoản lỗ từ hoạt động khác thu hẹp mạnh so với cùng kỳ, tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận trước thuế. Nam Hoa giải trình lợi nhuận tăng nhờ tối ưu chi phí và Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê bắt đầu có lãi.

Đóng góp nổi bật đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư. Trong nửa đầu năm, doanh thu cho thuê đạt khoảng 30 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Với giá vốn khoảng 10 tỷ đồng, mảng này tạo ra gần 20 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương đương biên gộp xấp xỉ 66%.

Hoạt động cho thuê chỉ chiếm khoảng một phần tư tổng doanh thu, nhưng đóng góp hơn một nửa lợi nhuận gộp. Sự thay đổi bắt nguồn từ quá trình chuyển đổi mô hình tại Miền Quê. Công ty con này từng sản xuất nội thất xuất khẩu sang Mỹ, nhưng nhu cầu giảm và cạnh tranh gia tăng đã đưa lỗ lũy kế cuối năm 2024 lên khoảng 69 tỷ đồng.

Nam Hoa sau đó đóng mảng nội thất xuất khẩu hiệu quả thấp, thanh lý tài sản không hiệu quả và chuyển khoảng 50.000 m² kho, xưởng sang khai thác cho thuê. Theo doanh nghiệp, hoạt động mới đã có lãi từ năm 2025 và dự kiến giúp Miền Quê xử lý gần hết khoản lỗ lũy kế trong năm 2026.

Tập trung vào 2 lĩnh vực chính

Giai đoạn 2020-2021, doanh thu hợp nhất của Nam Hoa từng tiến gần 1.000 tỷ đồng nhờ mảng nội thất xuất khẩu. Sau khủng hoảng hậu Covid, doanh thu hiện còn khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Doanh nghiệp không còn đặt mục tiêu phục hồi quy mô bằng mọi giá, mà chuyển trọng tâm sang hiệu quả, biên lợi nhuận và tính ổn định của nguồn thu.

Trụ cột thứ nhất là đồ chơi gỗ, hàng décor, lifestyle và gia dụng cao cấp. Nam Hoa tập trung vào các sản phẩm có hàm lượng thiết kế và kỹ thuật cao, phục vụ thị trường Nhật Bản, Mỹ và Bắc Âu.

Đến tháng 8/2026, Nam Hoa cho biết đã nhận đủ đơn hàng sản xuất đến hết năm, với tổng giá trị khoảng 10 triệu USD, đến từ các thương hiệu đồ chơi và lifestyle tại các thị trường này.

Để phục vụ phân khúc cao cấp, Nam Hoa đầu tư máy CNC 3-4 trục, tăng khả năng gia công các chi tiết phức tạp và bảo đảm độ chính xác đồng đều. Nhân sự kỹ thuật được đào tạo đọc bản vẽ 2D, vận hành thiết bị và kiểm soát công đoạn; đội ngũ thợ lành nghề đảm nhiệm các khâu hoàn thiện bề mặt, lắp ráp và xử lý thủ công.

Sự kết hợp giữa máy móc và tay nghề giúp đáp ứng yêu cầu khắt khe về độ chính xác, an toàn và hoàn thiện. Nam Hoa kỳ vọng kinh nghiệm lâu năm, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn FSC và các yêu cầu tuân thủ quốc tế sẽ tạo lợi thế trong nhóm đơn hàng khó, giá trị gia tăng cao.

Lãnh đạo công ty đánh giá, nhu cầu dài hạn được hỗ trợ bởi xu hướng giáo dục sớm, Montessori, ưu tiên sản phẩm an toàn và hạn chế nhựa. Với hàng décor, phong cách tối giản Bắc Âu, tối giản ấm áp và vật liệu tự nhiên mở ra thị trường cho sản phẩm thủ công, dù cạnh tranh vẫn lớn.

Trụ cột thứ hai là bất động sản công nghiệp. Từ diện tích nhà xưởng cho thuê khoảng 50.000 m² hiện nay, Nam Hoa đặt mục tiêu đầu tư xây mới, nâng quy mô lên khoảng 150.000 m² trong ba năm tới. Kế hoạch này được kỳ vọng mở rộng nguồn thu định kỳ và giảm phụ thuộc vào chu kỳ đơn hàng xuất khẩu.

Theo cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài, tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Đây là nền tảng cho nhu cầu bất động sản công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn trong trung hạn.

Bên cạnh việc mở rộng quỹ nhà xưởng hiện hữu, phía Nam Hoa cho biết Nam Hoa Land đã góp vốn vào Dự án Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại Quảng Ninh. Dự án có quy mô khoảng 420 ha và theo doanh nghiệp, vừa được cấp chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026. Khoản đầu tư mở ra cơ hội để Nam Hoa tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này.