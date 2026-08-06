Động thái mới của Hoá chất Đức Giang sau biến cố khởi tố thêm 3 lãnh đạo

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố thông tin về việc đề cử hai ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ hiện tại.

Danh sách ứng viên gồm ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh, đều là những nhân sự đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại tập đoàn.



Theo hồ sơ công bố, ông Đỗ Văn Đông sinh năm 1989, hiện giữ chức Phó phòng Dự án của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông. Ông có quá trình công tác tại Đức Giang từ năm 2013 và hiện không sở hữu cổ phần DGC tính đến ngày 14/7/2026.



Trong khi đó, ông Đào Đức Mạnh, sinh năm 1988, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Trước khi gia nhập Đức Giang, ông từng làm việc tại Citibank Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Từ cuối năm 2017 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của tập đoàn.



Theo tài liệu công bố, tính đến ngày 14/7/2026, ông Đào Đức Mạnh đang sở hữu 87.636 cổ phiếu DGC, tương đương khoảng 0,02% vốn điều lệ.



Việc bổ sung thành viên HĐQT diễn ra trong bối cảnh ngày 22/7, 3 nhân sự cấp cao của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố thêm.

Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Phùng Trọng Tú, Phó Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Bộ Công an thông tin ông Đào Hữu Huyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT DGC, bị khởi tố và bắt tạm giam về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; và Gây ô nhiễm môi trường. Ông Đào Hữu Duy Anh, khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DGC, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng



Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.﻿