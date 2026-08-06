PNJ triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường

Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra trong tháng 10-2026 và ngày 25-8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tương ứng mỗi cổ phiếu phổ thông có một quyền biểu quyết.

Nội dung trọng tâm của kỳ đại hội là xem xét, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Cùng ngày, PNJ thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc thay đổi hình thức tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

Động thái trên diễn ra sau khi PNJ công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2026 với nhiều biến động; trong đó có việc doanh thu thuần đạt 8.484 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận chịu áp lực lớn do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến.

Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 2 lên gần 1.063 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, trong đó hơn 865 tỷ đồng là khoản trích lập dự phòng ước tính liên quan hoạt động mua lại sản phẩm.

Theo PNJ, khoản dự phòng được ghi nhận tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý 2, dù hoạt động mua lại thực tế phát sinh trong tháng 7-2026, sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Trong tổng giá trị hàng hóa mua lại, kim cương rời chiếm khoảng 30%, còn lại là trang sức và vàng miếng. Khoản dự phòng được xác định dựa trên giá trị hàng hóa mua lại, giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến thị trường và tỷ lệ điều chỉnh đối với từng nhóm kích cỡ kim cương.

Việc trích lập dự phòng khiến PNJ lỗ sau thuế 283 tỷ đồng trong quý 2, đảo chiều so với mức lãi gần 437 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là khoản lỗ theo quý lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.

Dù vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.729 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ.

Sau vụ việc liên quan cựu Giám đốc Công ty P-LAB (công ty con của PNJ) bị khởi tố trong vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, Công ty PNJ cho biết đã chi hơn 7.000 tỷ đồng trong tháng 7-2026 để mua lại trang sức kim cương và vàng từ khách hàng.

