Chủ tịch Đạt Phương tiết lộ cột mốc khởi nghiệp quan trọng: 300 công nhân tham gia thi công cầu Bãi Cháy 2.100 tỷ với công nghệ phức tạp, chưa từng có ở Việt Nam

Cầu Bãi Cháy khi khánh thành (năm 2006) là cây cầu lập kỷ lục chưa từng có trên thế giới với chiều dài nhịp chính lên đến 435m, bằng kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, dầm hộp được treo trên một mặt phẳng dây văng ở giữa.

Công trình được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ, với tổng mức đầu tư xây dựng là 2.100 tỷ đồng.

Liên danh nhà thầu Shimizu - Sumitomo Mitsui và một số nhà thầu phụ trong nước là CIENCO 1; LICOGI, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công.

Tại công trình này, nhiều công nghệ, kỹ thuật thi công tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam như biện pháp thi công móng giếng chìm hơi ép, móng cọc Shinco… Ông Kyoshi Yoshida, chuyên gia của Nhật Bản đánh giá cao khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ thi công của các kỹ sư Việt Nam.

Ít ai biết, đồng góp mặt trong dự án này còn có một đơn vị mang tên Đạt Phương với tuổi nghề khi ấy vẫn non trẻ. Đó là tiết lộ của ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương tại talkshow The Investor phát sóng ngày 30/9 do CafeF phối hợp với Chứng khoán VPBankS tổ chức.

Trước khi thành lập Đạt Phương, ông Tuấn có hơn 10 năm làm việc trong ngành giao thông vận tải và từng giữ vị trí lãnh đạo ở Cienco – doanh nghiệp hạng 1 thuộc Bộ GTVT cũ. Tuy nhiên, khi chứng kiến các công ty chỉ tập trung làm nhà thầu, không ai nghĩ đến việc đầu tư dài hạn, ông nhận ra đó không phải con đường mình mong muốn.

Ông kể lại, lúc đó ông cảm thấy chiếc áo đã chật. Lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam còn bỏ ngỏ, trong khi ông tin đây sẽ là ngành của tương lai. Ông quyết định ra ngoài khởi nghiệp, dù biết sẽ đối diện nhiều thử thách.

Những năm đầu khởi nghiệp cũng chính là giai đoạn khó khăn nhất. Khi bắt đầu thành lập, số vốn ít ỏi không đủ để hiện thực hoài bão lớn.

Bên cạnh đó, rào cản thị trường cũng là trở ngại. Trong ngành xây lắp, quy định yêu cầu doanh nghiệp phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm ở những công trình tương tự mới được phép tham gia đấu thầu. Với một cái tên mới, Đạt Phương khó có cơ hội tiếp cận các dự án lớn.

Tuy nhiên về mặt tổ chức, ông Tuấn lại rất tự tin. Ngay từ những ngày đầu, ông đã tập hợp được nhiều cộng sự cùng chí hướng. Yếu tố con người được xem là nền tảng quan trọng để khởi nghiệp, và trong giai đoạn này, Đạt Phương đã thành công trong việc quy tụ nhân lực.

Để có việc làm và dự án, ông Tuấn phải đi thuyết phục các nhà thầu. Lợi thế của ông Tuấn là trong những năm làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, ông đã khẳng định được năng lực cá nhân. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp chấp nhận giao lại phần việc cho Đạt Phương.

Một dấu mốc quan trọng là việc đảm nhận thi công cầu chính của cầu Bãi Cháy thông qua một nhà thầu của Việt Nam. Đạt Phương đã huy động khoảng 300 lao động xuống công trường. Đây là công trình có công nghệ phức tạp, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam, nhưng chính thành công của dự án này đã giúp Đạt Phương có cơ hội khẳng định năng lực của doanh nghiệp non trẻ.

Khó khăn lớn tiếp theo là vấn đề tài chính. Khi ấy, ngân hàng gần như không chấp nhận cho vay. Để xoay xở, các lãnh đạo công ty phải cùng nhau thế chấp nhà cửa để vay vốn mua máy móc, thiết bị. Bất chấp rủi ro có thể khiến gia đình mất nhà cửa, tinh thần tin tưởng lẫn nhau giúp ông Tuấn và đội ngũ quyết tâm theo đuổi.

Song song đó là bài toán thuyết phục nhà cung cấp. Ông Tuấn tìm đến các công ty thép, xi măng từ trong miền Nam, chấp nhận giá cao hơn để được cấp hàng, đồng thời đề nghị được thanh toán chậm vài tháng. May mắn thay, nhiều nhà cung cấp từng biết đến uy tín cá nhân của ông từ thời làm nhà nước nên đồng ý hợp tác. Chính sự tin tưởng này giúp Đạt Phương vượt qua giai đoạn thiếu vốn trầm trọng.

Từ một kỹ sư cầu đường “liều lĩnh” ở tuổi 32, ông Lương Minh Tuấn đã đưa Đạt Phương trở thành tập đoàn đa ngành, trải rộng từ xây dựng – năng lượng – bất động sản đến dịch vụ nghỉ dưỡng và sản xuất công nghiệp xanh.