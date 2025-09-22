Nhà sáng lập FinPeace lên sóng The Investors 23/9: Khi “bình an" đứng cạnh thị trường tài chính đầy sóng gió

Ông Tuấn Anh - Nhà sáng lập tổ chức FinPeace đã dành nhiều năm để theo đuổi triết lý "bình an tài chính" và đưa khái niệm này đến gần hơn với cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam. Nhưng trong quá khứ, ông Tuấn Anh cũng từng là một nhà đầu tư trẻ với nhiều trải nghiệm mất mát, từ những lần "cháy tài khoản" cho tới việc đối diện với chính sự nôn nóng và lo âu của bản thân.

Những biến cố đầu đời ấy đã trở thành chất liệu giúp người đứng đầu FinPeace kiến tạo nên một hành trình khác biệt, không chạy theo những cơn sóng ngắn hạn, mà đi tìm sự cân bằng và kiên định trong đầu tư.

Vào ngày 23/9 tới đây, ông Tuấn Anh sẽ xuất hiện trong talkshow "The Investors" mùa 2 – The Resilient, do CafeF phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức.

Xuất hiện tại chương trình, ông Tuấn Anh mang đến cho khán giả cuộc trò chuyện sâu sắc, khai mở góc nhìn về thị trường tài chính qua lăng kính đặc biệt khi thuật ngữ "bình an" lại đứng cạnh yếu tố "tài chính" đầy biến động. Những câu chuyện đời thường, như ký ức về bà mình hay trải nghiệm mất toàn bộ vốn lại trở thành mạch nguồn để ông lan tỏa giá trị cho cộng đồng nhà đầu tư.

Khác với nhiều nhà đầu tư chỉ tập trung hoàn toàn vào con số, Nguyễn Tuấn Anh còn coi cảm xúc là tín hiệu vô cùng quan trọng trong đầu tư. Nhà sáng lập FinPeace cho rằng, trước khi nói đến chuyện kiểm soát tâm lý, điều cần thiết là phải quan sát được tâm trạng của mình, đôi khi đó chính là tín hiệu cảnh báo rằng nhà đầu tư cần thêm thời gian trước khi quyết định. Một nguyên tắc được áp dụng nhiều năm đó là nếu còn lăn tăn, tuyệt đối không bấm nút mua hay bán.

Ông Tuấn Anh giữ quan điểm: "Bình an tài chính là khi nhà đầu tư chấp nhận tốc độ của chính mình". Ông cho rằng mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, khẩu vị rủi ro khác nhau, kỳ vọng khác nhau, do đó không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả. Quan trọng nhất là nhà đầu tư xác định được mục tiêu tối thiểu của bản thân, rồi chủ động xây dựng năng lực để đạt đến mục tiêu ấy.

