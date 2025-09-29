Chủ tịch Đạt Phương lên sóng The Investors 30/9: Từ kỹ sư khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng đến tham vọng tập đoàn đa ngành
Tại talkshow The Investor mùa 2, ông Lương Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Đạt Phương đã chia sẻ về “DNA” tạo nên sự thành công, chiến lược đa ngành có kiểm soát, bước rẽ sang khách sạn – nghỉ dưỡng và sản xuất kính siêu trắng cho năng lượng sạch. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, ông Tuấn chia sẻ vì sao Đạt Phương vẫn duy trì hiệu quả và uy tín với nhà đầu tư.
Trong tập cuối cùng của talkshow “The Investors” mùa 2 – The Resilient, do CafeF phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức, khách mời là ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã CK: DPG).
Từ một nhà thầu xây lắp cầu đường, thủy điện uy tín, Đạt Phương đang có một hành trình cuộc lột xác đầy tham vọng để trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành, kiến tạo những hệ sinh thái hoàn chỉnh với ba chân kiềng là xây dựng - năng lượng - bất động sản, đến dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng và giờ đây là một "cú nhảy" bất ngờ vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp với nhà máy kính siêu trắng.
Tại chương trình, ông Lương Minh Tuấn đã giải đáp thắc mắc của khán giả về ý nghĩa của tên công ty là Đạt Phương, thể hiện hoài bão và kỳ vọng của người đứng đầu doanh nghiệp.
Chủ tịch Tập đoàn Đạt Phương Lương Minh Tuấn đã mang đến The Investors một câu chuyện nhất quán: xây đội ngũ – dựng hệ thống và vận hành. Ông kể về “DNA” kỹ thuật của Tập đoàn, cách doanh nghiệp giữ biên lợi nhuận trong ngành xây lắp khốc liệt và vì sao triết lý khác biệt hóa sản phẩm giúp các dự án bất động sản như Casamia được thị trường đón nhận.
Ở mảng khách sạn, Đạt Phương phát huy thế mạnh đầu tư – xây dựng, còn vận hành hợp tác với thương hiệu quốc tế để chuẩn hóa dịch vụ. Với kính siêu trắng cho năng lượng mặt trời, ông Tuấn lý giải đây là mảnh ghép logic của chiến lược năng lượng sạch trong bối cảnh Net Zero, thể hiện cách Đạt Phương “đa ngành có kiểm soát”: tập trung mở rộng lĩnh vực quanh năng lực cốt lõi về kỹ thuật và quản trị dự án.
Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ hành trình khởi nghiệp của mình từ những ngày đầu. Ở tuổi 32, sau một thập kỷ công tác tại doanh nghiệp Nhà nước, ông quyết định rời bỏ “chiếc áo chật” để thành lập Đạt Phương. Thiếu vốn, thiếu thị trường, ông cùng cộng sự đem cả nhà cửa đi thế chấp ngân hàng, thuyết phục nhà cung cấp cho trả chậm, đồng thời dấn thân vào những dự án cầu đường quy mô lớn – trong đó có cầu Bãi Cháy, công trình dây văng một mặt phẳng dài nhất thế giới thời điểm ấy. Chính sự liều lĩnh nhưng có tính toán này đã trở thành nền móng giúp Đạt Phương tạo uy tín ngay từ những ngày đầu.
Khi được hỏi về lời khuyên cho thế hệ trẻ khởi nghiệp, ông Tuấn nhấn mạnh: vốn không phải yếu tố quyết định, điều quan trọng hơn là chiến lược – hiểu rõ “mình làm gì và không làm gì”. Theo ông, kinh nghiệm không nằm ở việc “trải qua nhiều”, mà ở khả năng đúc kết và rút ra bài học từ những gì mình đã làm. Và nếu có thất bại, đó cũng là một phần tất yếu của hành trình, điều quan trọng là tránh lặp lại vết xe đổ của người khác.
