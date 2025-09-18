Chủ tịch Fed Jerome Powell: Thị trường lao động Mỹ đang yếu đi, hạ lãi suất 0,25% là để 'kiểm soát rủi ro'

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa chính thức hạ lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất cho vay qua đêm xuống mức 4%-4,25%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái và đánh dấu bước chuyển trong chính sách tiền tệ của Fed sau thời gian dài thận trọng vì lạm phát.

Không chỉ dừng lại ở 1 lần cắt giảm, các nhà hoạch định chính sách còn dự báo sẽ có thêm 2 lần nữa trong phần còn lại của năm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ đang bộc lộ những dấu hiệu rõ ràng của sự yếu đi, trong khi áp lực từ Nhà Trắng về việc giảm chi phí đi vay ngày càng lớn.

Trong buổi họp báo sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ ra rằng, nhu cầu lao động đang suy giảm và tốc độ tạo việc làm hiện tại đã rơi xuống dưới mức "cân bằng" - tức mức tối thiểu cần thiết để duy trì tỷ lệ thất nghiệp không đổi.

"Tôi không còn có thể nói rằng thị trường lao động đang 'rất vững chắc'," ông Powell phát biểu trước báo giới.

Theo báo cáo mới nhất, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 22.000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,3% - mức cao nhất trong gần 4 năm. Đây là những dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm đang dần chững lại, kéo theo lo ngại rằng nếu không hành động kịp thời, suy thoái có thể xảy ra.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã thông qua quyết định cắt giảm lãi suất với tỷ lệ 11-1. Người duy nhất bỏ phiếu phản đối là Stephen Miran - tân Thống đốc Fed vừa tuyên thệ nhậm chức, cũng là cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Donald Trump. Ông Miran cho rằng mức giảm 0,5 điểm phần trăm là cần thiết hơn.

Điều đáng chú ý là các Thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller - những người từng bỏ phiếu cắt lãi suất trong phiên họp tháng 7, lần này đã ủng hộ quyết định của đa số, cho thấy mức độ đồng thuận trong nội bộ Fed đang được củng cố.

"Ủy ban đang thể hiện sự đồng lòng trong một quyết định khó khăn," David Bianco, Giám đốc đầu tư tại DWS Group, nhận định. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng: "Dù các thành viên đang sát cánh cùng nhau, vẫn tồn tại một nhân tố đối kháng trong căn phòng đó."

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed thừa nhận rằng lạm phát đã "tăng lên và vẫn ở mức tương đối cao". Tuy nhiên, trọng tâm chính đã chuyển sang những rủi ro liên quan đến thị trường lao động. "Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ, và các rủi ro suy giảm đối với việc làm đang gia tăng," tuyên bố nêu rõ.

Ông Powell gọi lần cắt giảm lần này là "một động thái kiểm soát rủi ro", nhằm ngăn chặn các vết nứt nhỏ trong nền kinh tế trở thành lỗ hổng lớn.

Dù vậy, Fed vẫn chưa phát đi tín hiệu về một chu kỳ nới lỏng mạnh tay. "Tôi không nghĩ đây là khởi đầu của một chiến dịch nới lỏng quyết liệt, như khi chúng ta sắp rơi vào suy thoái," chuyên gia kinh tế Stephen Stanley tại Santander US Capital Markets nhận định. "Lộ trình sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào cách nền kinh tế phản ứng từ thời điểm này."

Cùng với quyết định lãi suất, Fed cũng công bố bản cập nhật dự báo kinh tế. Theo đó, Fed kỳ vọng sẽ cắt giảm thêm 2 lần nữa trong năm nay, cùng 1 lần trong năm 2026 và 1 lần nữa vào 2027. Một thành viên Fed thậm chí dự đoán sẽ có tổng cộng mức giảm 1,25 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm.

Trong khi đó, dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2026 được điều chỉnh tăng nhẹ, trong khi kỳ vọng lạm phát trong năm tới cũng được nâng lên khi ảnh hưởng từ thuế quan dần lan rộng.

Ông Powell nhấn mạnh rằng Fed vẫn đang theo sát diễn biến của lạm phát do chính sách thuế quan "Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng những cú sốc giá một lần không trở thành vấn đề lạm phát kéo dài," ông nói.