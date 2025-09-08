Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-09-2025 - 15:39 PM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch FLC Faros bất ngờ xin từ nhiệm ngay trước phiên họp bất thường

Cùng với lý do “kế hoạch dự định cá nhân”, ông Trịnh Huy Linh cũng xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT FLC Faros.

Trong thông báo mới nhất, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của hai lãnh đạo cấp cao là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Trịnh Huy Linh.

Cụ thể, ông Đỗ Mạnh Hùng đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của FLC Faros. Lý do vì kế hoạch dự định cá nhân nên trong khoảng thời gian sắp tới nên không thể tiếp tục đảm nhiệ,

Cùng với lý do “kế hoạch dự định cá nhân”, ông Trịnh Huy Linh cũng xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT ROS.

Trước đó, hai vị lãnh đạo cấp cao này vừa được bầu vào HĐQT FLC Faros tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra hồi tháng 1/2025. Ngoài vai trò tại Faros, ông Đỗ Mạnh Hùng hiện còn là Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC và Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Động thái từ nhiệm diễn ra ngay trước thềm cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 lần 2, với lịch tổ chức trong sáng 9/9/2025. Trước đó, cuộc họp lần 1 hồi tháng 8 đã phải hoãn do không đủ tỉ lệ tham dự. Theo đó, danh sách cổ đông tham dự đại hội được FLC Faros chốt vào ngày 7/7/2025. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 15 giờ ngày 5/8, thời điểm dự kiến khai mạc đại hội có 199 cổ đông tham dự, đại diện cho hơn 126 triệu cổ phiếu, chỉ chiếm 22,37% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 26/6/2025, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC. Mức án được giảm đáng kể: từ 18 năm xuống còn 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kèm mức phạt 4 tỷ đồng và truy nộp hơn 680 tỷ đồng vì thao túng chứng khoán. Tổng nghĩa vụ tài chính của ông Quyết và gia đình lên tới hơn 1.700 tỷ đồng – toàn bộ đã được nộp đủ.

Liên quan đến vụ án này, tính đến thời điểm cổ phiếu ROS bị hủy niêm yết (5/9/2022), có 63.075 nhà đầu tư đang nắm giữ hơn 567 triệu cổ phiếu ROS (chưa tính các bị cáo). Trong số này, hơn 27.800 người đã yêu cầu được bồi thường thiệt hại.

Tòa án xác định 133 người mua cổ phiếu ROS ngay từ đợt phát hành đầu tiên là các bị hại trực tiếp, được bồi thường 7.215 đồng/cổ phiếu. Những người còn lại nếu chứng minh đang nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm bị hại sẽ được bồi thường 5.466 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả lên tới hơn 1.783 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

