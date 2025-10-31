Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp mới thành lập 6 tháng sở hữu gần 10% vốn Vingroup, trị giá hơn 72.000 tỷ đồng

31-10-2025 - 20:19 PM | Doanh nghiệp

Sau giao dịch, Vinspeed nắm giữ hơn 379 triệu cổ phiếu VIC, chiếm gần 9,8% vốn điều lệ Vingroup.

Ngày 30/10/2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed (Vinspeed) và CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Theo công bố, VinSpeed sẽ nhận sáp nhập Công ty Hưng Long.

Cả VinSpeed và BĐS Hưng Long đều có người nội bộ là ông Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng cũng là Chủ tịch HĐQT tại 2 công ty này.﻿

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Vinspeed đã nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp.

Tổng cộng, Vinspeed đã nhận chuyển quyền hơn 243 triệu cổ phiếu VIC từ BĐS Hưng Long, tương ứng tỷ lệ 6,27% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup, với giá trị tính theo mệnh giá hơn 2.434 tỷ đồng.

Cùng với phần sở hữu trực tiếp của ông Phạm Nhật Vượng (389,8 triệu cổ phiếu, tương đương 10%), tổng tỷ lệ nắm giữ của ông Vượng và công ty liên quan đạt gần 57,9% vốn điều lệ của Vingroup, tương ứng hơn 2,2 tỷ cổ phiếu VIC.

Trên thị trường chứng khoán, ﻿cổ phiếu VIC có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, kết phiên 31/10 còn 191.000 đồng/cp.

Về VinSpeed, công ty này được thành lập từ tháng 5/2025, trụ sở tại tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, TP.Hà Nội.

Vốn điều lệ của Vinspeed khi thành lập là 6.000 tỷ đồng, trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, sở hữu 51% cổ phần. Đến nay, công ty đã tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 5 vừa qua, VinSpeed đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư hơn 1,5 triệu tỷ đồng (khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đề xuất của VinSpeed, công ty chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

80% số còn lại (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng), VinSpeed đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Phương Anh

