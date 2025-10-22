Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2025 chưa kết thúc, hàng loạt DN đã "về đích sớm": 3 công ty nhà GELEX vượt kế hoạch từ 200% - 1.700% trong khi 1 anh em khác lỗ hơn dự đoán

22-10-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Tính đến ngày 20/10, kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đã hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm.

2025 chưa kết thúc, hàng loạt DN đã "về đích sớm": 3 công ty nhà GELEX vượt kế hoạch từ 200% - 1.700% trong khi 1 anh em khác lỗ hơn dự đoán- Ảnh 1.

Tính đến ngày 20/10/2025, thống kê từ kết quả kinh doanh quý 3/2025 cho thấy, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đã hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm, nhiều trường hợp thậm chí gấp hàng chục lần chỉ sau 3 quý đầu năm.

Dưới đây là danh sách top 20 doanh nghiệp có tỷ lệ vượt kế hoạch cao nhất tính đến nay.﻿

2025 chưa kết thúc, hàng loạt DN đã "về đích sớm": 3 công ty nhà GELEX vượt kế hoạch từ 200% - 1.700% trong khi 1 anh em khác lỗ hơn dự đoán- Ảnh 2.

Viglacera Hạ Long (VHL) gây chú ý nhất khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 20,9 tỷ đồng, gấp hơn 16 lần kế hoạch năm (1,2 tỷ đồng), tương ứng mức hoàn thành 1.686%. Kết quả này đưa Viglacera Hạ Long trở thành doanh nghiệp có tốc độ vượt kế hoạch cao nhất trong danh sách.

Nguyên nhân được cho là bởi kế hoạch lợi nhuận của công ty khá thấp, chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng sau khi trải qua năm 2024, thị trường vật liệu xây dựng khó khăn gây lỗ 61 tỷ đồng và lỗ 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, công ty còn có phàn thu nhập khác từ thanh lý, nhượng bán tài sản và không chịu chi phí khắc phục bão Yagi như cùng kỳ 9 tháng năm ngoái.

2025 chưa kết thúc, hàng loạt DN đã "về đích sớm": 3 công ty nhà GELEX vượt kế hoạch từ 200% - 1.700% trong khi 1 anh em khác lỗ hơn dự đoán- Ảnh 3.

Viglacera Hạ Long là công ty do Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC) nắm 50,48% vốn cổ phần. CTCP Hạ tầng GELEX nắm 50,21% VGC. Tập đoàn GELEX (GEX) là công ty mẹ sở hữu 91,62% cổ phần của Hạ tầng GELEX.

Một thành viên khác thuộc hệ sinh thái GELEX là ﻿CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lần lượt 352,5%. Trong khi đó, thành viên khác là Thiết bị điện Gelex (GEE)  ghi nhận 2.845 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng, vượt 219% kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, Viglacera Đông Triều (DTC) - công ty do Viglacera Hạ Long sở hữu 40% cổ phần - lại 'vượt kế hoạch' theo một sắc thái khác. Công ty này ﻿ghi nhận lỗ 18,8 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt kế hoạch lỗ 15 tỷ đồng của năm 2025. Viglacera Đông Triều đã lỗ 3 năm liên tiếp (2022-2024). Cổ phiếu của công ty bị hủy niêm niêm yết sang giao dịch tại Upcom từ cuối tháng 3/2025.

Theo sau là Điện lực Khánh Hòa (KHP) đã hoàn thành 309% kế hoạch.

DAP – Vinachem (DDV) đạt gần 496 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng, gấp 2,9 lần kế hoạch.

Thủy sản Nam Việt (ANV) và Phân lân Ninh Bình (NFC) cũng vượt hơn 80% so với mục tiêu năm.

KCN Long Hậu (LHG), Phát triển Nhà BR-VT (HDC) và PT Nhà & Đô thị Nam Hà Nội (NHA) đều có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từ 144–170%.

Một số doanh nghiệp khác cũng đạt kết quả ấn tượng như Sông Đà 7.02 (S72), Thép Thủ Đức (TDS) hay Superdong Kiên Giang (SKG) với mức vượt kế hoạch từ 150–160%.

Doanh nghiệp bán phân bón công bố lợi nhuận "khủng" quý 3/2025 tăng gần 1000%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung nữ CEO giúp Tung Dining trốn thuế: Tốt nghiệp MBA tại Đại học Birmingham, từng làm việc tại Big4

Chân dung nữ CEO giúp Tung Dining trốn thuế: Tốt nghiệp MBA tại Đại học Birmingham, từng làm việc tại Big4 Nổi bật

Công ty nhiệt điện báo lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 gấp gần 70 lần cùng kỳ

Công ty nhiệt điện báo lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025 gấp gần 70 lần cùng kỳ Nổi bật

Quốc hội nêu vấn đề liên quan đoạn cao tốc do Tập đoàn Sơn Hải xây dựng: Người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà, DN phủ nhận

Quốc hội nêu vấn đề liên quan đoạn cao tốc do Tập đoàn Sơn Hải xây dựng: Người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà, DN phủ nhận

00:01 , 22/10/2025
Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực cho các ông lớn Grab, Be...

Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực cho các ông lớn Grab, Be...

20:02 , 21/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 21/10: DN bất động sản báo lãi gấp đôi cùng kỳ, công ty phân bón báo lỗ gần 100 tỷ

Cập nhật BCTC quý 3/2025 tối ngày 21/10: DN bất động sản báo lãi gấp đôi cùng kỳ, công ty phân bón báo lỗ gần 100 tỷ

16:41 , 21/10/2025
Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% thần tốc hoàn thành 1 tuyến đường trong 20 ngày cho người dân Quảng Trị

Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% thần tốc hoàn thành 1 tuyến đường trong 20 ngày cho người dân Quảng Trị

15:59 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên