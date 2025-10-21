Bầu Đức vui mừng: Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi ròng quý 3 tăng 25% bất chấp ‘cú đấm’ giảm 80% doanh thu của mảng heo

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố báo cáo quý 3/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

Mảng trái cây vẫn là trụ cột chính của HAG, đóng góp phần lớn vào doanh thu. Trong quý 3, doanh thu thuần từ mảng này đạt 1.419 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 61% so với cùng kỳ. Bên cạnh trái cây, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa khác cũng ghi nhận đạt 428 tỷ đồng, tăng 49%.

Ngược lại mảng bán heo ghi nhận doanh thu thuần quý 3 chỉ đạt gần 40 tỷ đồng, giảm mạnh 83% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu mảng heo giảm hơn 79% đạt gần 174 tỷ đồng.

Giá vốn tăng chậm hơn, đã giúp lợi nhuận gộp tăng 25% lên 762 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 153 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng.



HAG cho biết, trong kỳ, lỗ khác tăng 28 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 432 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong quý 3 đạt 416 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 34% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.312 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.250 tỷ đồng, tăng 55%.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của công ty đạt 27.744 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại cuối quý 3 là 14.460 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tổng nợ vay ở mức 8.371 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh 42% lên 13.284 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 20/10, giá cổ phiếu của HAG đạt 15.300 đồng/cổ phiếu, giảm 5,56%.