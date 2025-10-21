CTCP Sonadezi Châu Đức (mã CKL: SZC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với kết quả sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 52 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ 2024.﻿

Nguyên nhân chính đến từ trụ cột doanh thu của công ty là mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp giảm tới 76%, chỉ còn 33 tỷ.



﻿Chi phí giá vốn dịch vụ giảm 57% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 26%, chi phí tài chính giảm tương ứng với tỷ lệ 26% so với cùng kỳ năm 2024. Chi phí bán hàng giảm 97%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.



Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,4 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 227 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. ﻿

Sonadezi Châu Đức là một trong những đơn vị chủ lực của Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi (SNZ), được thành lập năm 2007. Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp, đô thị Châu Đức với tổng quy mô hơn 2.300 ha, thuộc nhóm dự án lớn của TP HCM. ﻿

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 20/10, cổ phiếu ﻿SZC có giá là 30.250 đồng/cp, giảm gần 7% so với phiên trước đó.