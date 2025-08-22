Chủ tịch GenZ của Chứng khoán Hòa Bình nộp đơn từ nhiệm

Ngày 22/8, ông Lê Đình Dương - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hòa Bình (MCK: HBS, sàn HNX) đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.



Ông Lê Đình Dương (SN 2003) là con trai thứ hai của cựu Chủ tịch HBS Nguyễn Thị Loan. Ông được bầu vào HĐQT Chứng khoán Hòa Bình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, tức khi mới 20 tuổi.

Sau đại hội năm đó, ông Trịnh Thanh Giảng được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT, còn ông Lê Đình Dương làm Phó Chủ tịch HĐQT. Sau khi ông Giảng từ nhiệm, ông Lê Đình Dương được bầu làm người thay thế.

Tính đến cuối quý II/2025, ông Dương đang nắm hơn 6,5 triệu cổ phiếu HBS, tương ứng 19,7% vốn.

Anh trai ông Dương là ông Lê Xuân Tùng (sinh năm 1995) cũng góp mặt trong HĐQT của HBS. Ngoài ra, ông Tùng đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (mã: VMD).

Hồi tháng 11/2021, bà Nguyễn Thị Loan đã bị Công an TP.Hà Nội bắt và khởi tố liên quan vụ án thông đồng "dìm" giá 16.000m2 đất ở Đông Anh. Ngày 04/09/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt bà Loan mức án 36 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.



Sau ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 6, HĐQT Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: ông Lê Đình Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Trịnh Thanh Giảng - Thành viên độc lập; bà Trần Mỹ Linh - Thành viên; ông Lê Xuân Tùng - Thành viên; ông Nguyễn Phan Trung Kiên - Thành viên; ông Nguyễn Minh Sơn - Thành viên độc lập và ông Lê Trí Dũng - Thành viên. Trong đó, ông Sơn, ông Dũng và ông Giảng là 3 nhân sự được bầu mới.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán Hòa Bình đem về hơn 15 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong nửa đầu năm. Đóng góp chính vào doanh thu là lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) và thu nhập từ hoạt động khác.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lãi ròng HBS đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 27,5% so với cùng kỳ.



