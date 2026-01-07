Chủ tịch HĐQT DIC Corp bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 68,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 67,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,61% xuống còn 8,47% vốn tại DIC Corp.

Cùng chiều diễn biến, trong phiên giao dịch ngày 5/1/2026 vừa qua, bà Lê Thị Hà Thành- mẹ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu DIG. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ hơn 18,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,29%) xuống còn hơn 18 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,27%).

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp đã công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước (tên thương mại là DIC Đại Phước City Đồng Nai).

Theo đó, DIC Corp đã đồng ý thực hiện chuyển nhượng phân khu 1, 2, 3 của dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai với tổng diện tích 307.428 m2 cho Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa. Giá trị chuyển nhượng (bao gồm VAT) là hơn 2.365,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DIC Corp cũng đồng ý chuyển nhượng phân khu 7.1 của dự án nêu trên có tổng diện tích 143.906 m2 cho Công ty Cổ phần Everland An Giang. Giá trị chuyển nhượng của thương vụ này là gần 489,3 tỷ đồng.

DIC Corp thông tin, việc hạch toán doanh thu chuyển nhượng một phần dự án DIC Đại Phước City Đồng Nai với tổng diện tích 451.334 m2 đã mang về cho doanh nghiệp doanh thu hơn 2.954 tỷ đồng. Khoản này là nguồn thu trọng yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của DIC Corp.

Được biết, DIC Đại Phước City Đồng Nai có quy mô khoảng 465 ha, tọa lạc tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai), tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng, được xác định là một trong những dự án chiến lược của DIC Corp tại khu vực phía Nam.

PV