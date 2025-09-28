Chủ tịch HĐQT PNJ trăn trở về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân

Ngày 28-9, phiên họp Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) - Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) về phát triển nguồn lực và dịch vụ, đã diễn ra tại TP HCM với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, ViPEL ra đời nhằm hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cho phép mạnh dạn giao việc lớn cho các doanh nghiệp tư nhân tiên phong.

Dự kiến, ViPEL chọn ra 20 dự án cấp quốc gia, tập trung vào hạ tầng trọng yếu và công nghệ đột phá (chip bán dẫn, AI, năng lượng mới). 200 dự án cấp địa phương/vùng, giải quyết điểm nghẽn lớn về hạ tầng, logistics, nhân lực và phát huy thế mạnh đặc thù của địa phương, ưu tiên tính liên kết vùng. 2000 dự án cấp cơ sở (xã): tạo ra nhiều việc làm, cải thiện trực tiếp đời sống và môi trường sống của người dân, với mô hình kinh doanh bền vững và có khả năng nhân rộng.

Tiêu chí lựa chọn chung cho mọi dự án ViPEL bao gồm: Tính đáp ứng mục tiêu quốc gia giải quyết bài toán lớn, kiến tạo lợi thế cạnh tranh, lợi ích kép công – tư; Tính tiên phong và lan tỏa theo mô hình "Đàn sếu bay", doanh nghiệp lớn dẫn dắt, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Toàn cảnh cuộc họp ngày 28-9 của ViPEL

Cấp chiến lược của Hội đồng Điều hành ViPEL gồm: Ông Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT, Trưởng Ban IV), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Sovico Group), ông Don Lâm (CEO VinaCapital), ông Mai Hữu Tín (Chủ tịch U&I Investment Corporation), ông Vũ Văn Tiền (Chủ tịch Geleximco Group), bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch PNJ)… và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu khác ở cấp độ các ủy ban (theo nhóm ngành, lĩnh vực).

Tại phiên họp, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết bà có nhiều trăn trở về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân tác động đến sự phát triển kinh tế đất nước. Bà mong các doanh nghiệp ngồi lại với nhau, cùng tư duy để đưa ra các kế hoạch cụ thể và đưa dự án tư nhân phát triển…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet Air), cho rằng các dự án chọn lựa phải lớn, được những nhà đầu tư dẫn dắt, có lợi thế cạnh tranh quốc gia, có tài nguyên trong lĩnh vực đó.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Tập đoàn Thái Hưng, trăn trở về dự án cho ngành trà. Ngành trà, cà phê nổi tiếng nhưng chưa có chỗ đứng. Bà mong được đầu tư phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm.