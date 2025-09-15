Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình: “AI là cú nhảy 10X, cơ hội để Việt Nam vươn lên cùng thế giới”

Hội thảo thu hút gần 400 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, viện nghiên cứu và các tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo cơ quan nhà nước cùng phân tích những tác động sâu rộng, cơ hội chưa từng có cũng như rủi ro của AI; đồng thời đề xuất chính sách ứng phó kịp thời, giúp Việt Nam làm chủ công nghệ, phát triển mô hình AI ngôn ngữ tiếng Việt và kiến tạo môi trường AI bền vững, phục vụ lợi ích quốc gia, cộng đồng và xã hội.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định AI là công nghệ then chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng làm thay đổi trật tự toàn cầu và vì vậy đang được các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn, hết sức coi trọng. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong đó có AI là chìa khóa vàng để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế và đạt mục tiêu chiến lược đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; xác định phát triển công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc sự kiện

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng hội thảo là dịp để lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp cùng phân tích tác động, cơ hội và rủi ro khó lường của AI, từ đó đề xuất chính sách giúp Việt Nam làm chủ công nghệ, phát triển mô hình AI tiếng Việt, xây dựng hệ sinh thái AI nhân văn, an toàn và hiệu quả. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến cả sự cạnh tranh mạnh mẽ và sự hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển, ứng dụng AI, việc định vị quốc gia trong lĩnh vực AI, trong xây dựng hệ sinh thái AI nhân văn, an toàn và hiệu quả là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam không bị tụt lại phía sau trong quá trình hội nhập vào không gian số toàn cầu; đồng thời lưu ý rằng công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là mục tiêu và nhân tố quyết định.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn

Tham luận tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, AI là cơ hội to lớn để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, bởi vậy cần nắm lấy cơ hội này, tập trung mọi nguồn lực để AI hóa Việt Nam, để nhân đôi trí tuệ Việt Nam, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế hai con số, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và bảo vệ Việt Nam tốt hơn. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, tuyên ngôn về AI Việt Nam là: Nhân văn-An Toàn-Tự chủ-Hợp tác-Bao trùm-và Bền vững.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện

Tại hội thảo, đã diễn ra hai phiên tọa đàm chuyên đề về trí tuệ nhân tạo với nhiều ý kiến sâu sắc và sôi nổi từ các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp. Phiên thứ nhất với chủ đề "AI: Sức mạnh, rủi ro và khả năng kiểm soát" tập trung phân tích mặt tích cực lẫn tiêu cực của AI, nhấn mạnh việc khai thác sức mạnh công nghệ này cần song hành với những giải pháp kiểm soát rủi ro về đạo đức, an toàn, bảo mật và tác động xã hội. Phiên thứ hai mang chủ đề "Chiến lược phát triển AI quốc gia: Từ tầm nhìn đến hành động", bàn luận về lộ trình triển khai các chiến lược, chính sách nhằm đưa AI trở thành một trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Chia sẻ tại phiên tọa đàm đầu tiên, PGS, TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT cho biết: “Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hay nhắc nhở là tư duy phải 10X, phải có cái gì đột phá và AI chính là cái đột phá của 10X. Vì AI giúp tăng năng suất lao động gấp 10 lần. Nếu như trước đây khoảng cách của chúng ta với các dân tộc tiên tiến thế giới rất cách xa, bởi vì các cuộc cách mạng công nghệ. Nhưng các cuộc cách mạng công nghệ trước đây chưa từng tạo ra mức tăng năng suất đột phá như vậy. Chính vì vậy, cuộc cách mạng này đặt ra thách thức cực kỳ lớn, nhưng mà ngược lại cơ hội cũng lớn.”

PGS, TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT chia sẻ tại tọa đàm với chủ đề “AI: Sức mạnh, rủi ro và khả năng kiểm soát"

Đồng thời, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhất chính là đổi mới giáo dục . Ông cho rằng: “Cái khó là một em bé bước vào lớp 1, đến khi học hết phổ thông, rồi đại học và tham gia vào thị trường lao động thì công việc lúc đó đã hoàn toàn khác. Không ai trong chúng ta có thể dự đoán công việc tương lai sẽ ra sao, và chuẩn bị thế nào. Vì vậy, tôi đã đề nghị phải thay đổi triệt để cách dạy, cách học, cách đánh giá. Nếu trẻ em Việt Nam từ lớp 1 đã học cùng AI, làm việc với AI và lớn lên cùng AI, thì đến khi trưởng thành, có thể thích nghi bất kể tương lai thay đổi thế nào bởi tác động của AI . Quan trọng nhất là dạy, học và đánh giá bằng AI – và phải làm nhanh nhất có thể.”

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã phân tích bối cảnh mới tác động đến phát triển AI, đồng thời đề xuất chính sách, cơ chế quản trị và định hướng phát triển AI, nhất là gợi mở cho Việt Nam những định hướng chiến lược nhằm phát triển AI theo hướng tự chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái AI nhân văn, an toàn, vì con người và phát triển bền vững.

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao các tham luận tâm huyết gửi đến hội thảo và cho biết Ban tổ chức sẽ tiếp thu ý kiến, chắt lọc nội dung phục vụ việc tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận hội thảo (Ảnh: Hoàng Chung)

Theo đánh giá, tiềm năng phát triển lĩnh vực AI của Việt Nam rất lớn, dự báo có thể đóng góp khoảng 80 tỷ USD, tương đương 12% GDP của Việt Nam năm 2030 nếu được áp dụng rộng rãi. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam sử dụng AI trong hoạt động bán hàng lên tới 75%, nhiều doanh nghiệp lớn đều đã đầu tư phát triển AI, coi đây là công nghệ then chốt để đẩy mạnh tăng trưởng và khả năng cạnh tranh dài hạn.