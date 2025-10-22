Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Khải Hoàn Land muốn ‘gom’ hơn 13 triệu cổ phiếu KHG

22-10-2025 - 13:41 PM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Khải Hoàn- Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký mua vào gần 13,6 triệu cổ phiếu KHG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân lên 34,99% vốn.

Ông Nguyễn Khải Hoàn- Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa có văn bản thông báo về giao dịch mua cổ phiếu KHG gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, ông Hoàn đã đăng ký mua vào gần 13,6 triệu cổ phiếu KHG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 20/11/2025 bằng phương thức thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Hoàn sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KHG từ gần 143,7 triệu cổ phiếu lên hơn 157,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 31,97% lên 34,99% vốn tại Khải Hoàn Land.

Ở chiều ngược lại, bà Trần Thị Thu Hương- vợ của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn vừa đăng ký bán ra gần 13,6 triệu cổ phiếu KHG vì lý do cá nhân. Giao dịch cũng dự kiến diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 20/11/2025 bằng phương thức thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hương đang sở hữu gần 58,1 triệu cổ phiếu KHG, tương đương tỷ lệ sở hữu 12,92% vốn tại Khải Hoàn Land. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 44,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,9%.

Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu mà bà Hương đăng ký bán ra trùng khớp với số lượng cổ phiếu mà ông Hoàn vừa đăng ký mua vào. Nhiều khả năng, đây là giao dịch chuyển nhượng giữa hai vợ chồng Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/10/2025, Khải Hoàn Land đã chào bán thành công 800 trái phiếu mã KHG12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 80 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/10/2030.

Theo thống kế trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được Khải Hoàn Land phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó Khải Hoàn Land đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc kết thúc thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 với tổng giá trị phát hành tối đa là 840 tỷ đồng.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, do thời hạn thực hiện phát hành trái phiếu đã vượt quá 6 tháng kể từ ngày phát hành đợt đầu tiên nên phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đã hết thời hạn thực hiện theo quy định.

Trong khuôn khổ phương án phát hành này, tổng giá trị trái phiếu công ty đã phát hành thành công là 490 tỷ đồng, giá trị trái phiếu còn lại chưa phát hành là 350 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT Khải Hoàn Land cũng thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 350 tỷ đồng, tương đương với phần trái phiếu còn lại của phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 đã nêu trên.

Cụ thể, trái phiếu thuộc loại hình trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Số lượng trái phiếu phát hành và chào bán là 3.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 350 tỷ đồng.


