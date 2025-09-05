Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo mất liên lạc 7 tháng khi sang Mỹ: Doanh nghiệp liên quan đồng loạt có biến

05-09-2025 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Ông Lưu Tú Bảo - Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam đã mất liên lạc suốt nhiều tháng qua sau khi từ Việt Nam sang Mỹ lo tang sự cho con.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam mất liên lạc khi sang Mỹ

Thời gian gần đây, giới quyền anh (boxing) Việt Nam đang xôn xao trước thông tin Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) - ông Lưu Tú Bảo đã mất liên lạc suốt nhiều tháng qua sau khi từ Việt Nam sang Mỹ, không trực tiếp điều hành công việc tại liên đoàn.﻿

Ông Lưu Tú Bảo là công dân song tịch của cả Mỹ và Việt Nam. Ông Bảo cũng được các cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện để ứng cử và đã trúng cử làm chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

Sau khi sang Mỹ lo tang sự cho con vào ngày 6/2/2025, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF), đồng thời là Giám đốc điều hành của Saigon Sports Club (SSC), đã bặt vô âm tín hơn nửa năm.﻿

Ngoài việc đảm nhận cương vị Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022–2027), ông Lưu Tú Bảo còn được biết đến là Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) cũng như chủ sở hữu, đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM.

Đáng chú ý, từ tháng 7 vừa qua, 2 doanh nghiệp liên quan đến ông Bảo đã thay đổi người đại diện pháp luật.

Công ty TNHH Strength Skill Combatives Technologies – thành lập tháng 11/2023 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, chuyên kinh doanh thiết bị dụng cụ thể thao – vốn do ông Bảo đứng tên, nay đã chuyển sang bà Lê Thị Minh Hương (sinh năm 1991).

Tương tự, tại Công ty TNHH Saigon Sports Club, nơi ông Bảo từng là chủ doanh nghiệp và đại diện pháp luật, vị trí này cũng được bà Hương tiếp nhận vào cuối tháng 7. Saigon Sports Club thành lập từ năm 2012, hoạt động đa lĩnh vực thể thao như võ thuật, thể hình, bơi lội, bóng rổ, tennis…, đồng thời được ông Bảo nâng vốn từ 20 tỷ lên 40 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.

Ngoài hai công ty trên, ông Bảo hiện vẫn là đại diện pháp luật tại Công ty TNHH CPD Việt Nam và Công ty TNHH Care A2+ Việt Nam.

