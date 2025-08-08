Chủ tịch một công ty chứng khoán bất ngờ muốn bán sạch cổ phiếu

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (mã: VUA) đã công bố đăng ký giao dịch của ông Luyện Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT VUA.

Cụ thể, ông Thắng muốn bán ra toàn bộ 300 nghìn cổ phiếu đang sở hữu nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 12/8 đến 9/9/2025. Nếu thành công, ông Thắng sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại Chứng khoán Stanley Brothers.

Động thái bán ra cổ phần của ông Thắng ghi nhận trong bối cảnh cổ phiếu VUA dường như đứng ngoài sóng tăng của thị trường chung. Cổ phiếu hiện đạt 13.000 đồng/cp, gần như đi ngang so với vùng giá hồi đầu năm 2025. Tạm tính theo thị giá trên sàn, vị Chủ tịch có thể thu về gần 4 tỷ đồng nếu bán sạch cổ phần.

Được biết, Ông Luyện Quang Thắng (SN 1994), được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 từ ngày 16/4/2025. Trước đó, ông từng là trợ lý kiểm toán viên tại Grant Thornton Viet Nam; sau đó gia nhập Chứng khoán Stanley Brothers từ tháng 9/2018 và giữ chức Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư. Tới tháng 4/2010, ông Thắng trở thành Thành viên HĐQT.

Về Stanley Brothers, tình hình kinh doanh không thực sự khả quan. Doanh thu hoạt động quý 2 đạt 2,1 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Kết quả, công ty lỗsau thuế lỗ hơn 160 triệu, nâng khoản lỗ 6 tháng lên mức 3,4 tỷ đồng.